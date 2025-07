PlayStation: Neuer Exklusivtitel wird zum beliebtesten Spiel aller Zeiten

Früher vor allem Steam vorbehalten, gibt es längst auch auf anderen Plattformen für Nutzer*innen die Möglichkeit, gespielte Spiele zu bewerten. Auf der PlayStation zum Beispiel.

Im Store von Sonys Konsole lässt sich so leicht erkennen, welche Titel gut ankommen und welche eher nicht. Bis zuletzt konnte Clair Obscur: Expedition 33 die Position als das beliebteste Spiel überhaupt halten, was angesichts der Presse- und Spieler*innen-Meinungen überhaupt nicht verwundert. Doch jetzt tritt ein starker Konkurrent auf den Plan.

PlayStation: Death Stranding 2 löst Clair Obscur: Expedition 33 ab

4,91 von fünf möglichen Sternen geben 46.000 Spieler*innen Clair Obscur: Expedition 33 im PlayStation Store: Ein eindeutiges Gütesiegel für den Titel, der auch in der allgemeinen Diskussion nicht nur als Überraschungshit, sondern als potenzielles Spiel des Jahres gehandelt wird. Damit war das Erstlingswerk des französischen Entwicklers Sandfall Interactive der ungeschlagene Spitzenreiter – bis jetzt.

Denn das vor einer knappen Woche veröffentlichte Death Stranding 2 konnte sich in kürzester Zeit eine noch höhere Durchschnittswertung sichern: 4,94 Sterne zeigt das Barometer im PlayStation Store. Zwar nur bei 13.000 Rezensionen, was natürlich deutlich weniger sind als bei Clair Obscur, doch das Ergebnis ist eindeutig: Diejenigen, die Death Stranding 2 gerade erleben oder schon erlebt haben, sind noch ein bisschen begeisterter von Kojimas neuestem Streich.

Natürlich sind die Positionen auf dem Treppchen nicht in Stein gemeißelt: Sollten sich weitere Spieler*innen die Mühe machen, Death Stranding 2 zu bewerten und potenziell unzufrieden sein, könnte Clair Obscur sich seinen Titel zurückholen. Zumindest derzeit muss sich das rundenbasierte Rollenspiel aber mit dem zweiten Platz im PlayStation Store zufriedengeben. Bei uns auf der Website sieht es hingegen anders aus.

Auch hier war das Rennen ziemlich knapp, denn die beiden ganz besonderen Spiele liegen nur einen halben Notenpunkt auseinander. Am besten lest ihr im Test zu Clair Obscur: Expedition 33 und im Test zu Death Stranding 2 noch einmal nach, was uns an den beiden Titeln so imponiert hat und welche Wertungen sie bei uns einheimsen konnten. Kojimas Spiel sorgt auf der PlayStation gerade außerdem noch ganz anders für heiße Diskussionen.

Quelle: PlayStation Store