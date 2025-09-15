PlayStation: Neuer Sale lockt mit bis zu dicken 90 Prozent Rabatt

Der Herbst ist da! Das verraten nicht nur die fallenden Temperaturen und Blätter, sondern auch ein Blick in den PlayStation Store, wo gerade eine passende Rabattaktion gestartet ist.

Die hört passenderweise auf den Namen „Herbstabenteuer“ und lockt euch mit mehr reduzierten Spielen als Kastanien auf dem Boden eures lokalen Unterholzes. Okay, das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber fast 3.500 vergünstigte Titel sind durchaus eine Hausnummer. Zu viel, um alle einzeln durchzugehen? Wir haben da ein paar Highlights für euch.

PlayStation Store: Starker Sale gestartet

Auch, wenn Sony derzeit noch mit Informationen zum Sale geizt, lässt sich anhand der Angebote bereits erkennen, wie lange die Aktion dauern soll. Schluss ist nämlich offenkundig am 25. September um 0:59 Uhr, ihr habt also gut zwei Wochen Zeit, euch durch den Rabattdschungel zu schlagen und ein paar günstige PlayStation-Hits abzugreifen. Alternativ werft ihr einen Blick auf eure Wunschliste oder unsere kuratierte Auswahl:

Date Everything! – 23,99 Euro (20 Prozent Ersparnis)

– 23,99 Euro (20 Prozent Ersparnis) Baldur’s Gate 3 – 52,49 Euro (25 Prozent Ersparnis)

– 52,49 Euro (25 Prozent Ersparnis) Doom: The Dark Ages – 59,99 Euro (25 Prozent Ersparnis)

– 59,99 Euro (25 Prozent Ersparnis) Cuphead & The Delicious Last Course – 18,89 Euro (30 Prozent Ersparnis)

– 18,89 Euro (30 Prozent Ersparnis) The Midnight Walk – 25,99 Euro (35 Prozent Ersparnis)

– 25,99 Euro (35 Prozent Ersparnis) Indika – 14,99 Euro (40 Prozent Ersparnis)

– 14,99 Euro (40 Prozent Ersparnis) Sekiro: Shadows Die Twice – 34,99 Euro (50 Prozent Ersparnis)

– 34,99 Euro (50 Prozent Ersparnis) Dredge Complete Edition – 19,49 Euro (50 Prozent Ersparnis)

– 19,49 Euro (50 Prozent Ersparnis) Scorn – 15,99 Euro (60 Prozent Ersparnis)

– 15,99 Euro (60 Prozent Ersparnis) Sifu – 13,99 Euro (65 Prozent Ersparnis)

– 13,99 Euro (65 Prozent Ersparnis) Spyro Reignited Trilogy – 13,99 Euro (65 Prozent Ersparnis)

– 13,99 Euro (65 Prozent Ersparnis) Prince of Persia The Lost Crown – 13,99 Euro (65 Prozent Ersparnis)

– 13,99 Euro (65 Prozent Ersparnis) Persona 5 Royal – 20,99 Euro (65 Prozent Ersparnis)

– 20,99 Euro (65 Prozent Ersparnis) Guardians of the Galaxy – 10,49 Euro (85 Prozent Ersparnis)

– 10,49 Euro (85 Prozent Ersparnis) Control Ultimate Edition – 3,99 Euro (90 Prozent Ersparnis)

– 3,99 Euro (90 Prozent Ersparnis) Gotham Knights Deluxe Edition – 9,49 Euro (90 Prozent Ersparnis)

– 9,49 Euro (90 Prozent Ersparnis) Destiny 2: Die Hexenkönigin – 2,99 Euro (90 Prozent Ersparnis)

Eine Menge verlockender Angebote also, bei denen ihr teilweise sogar nur einstellige Euro-Summen bezahlen müsst, um dennoch stundenlang gut unterhalten zu werden. Falls bei unseren Vorschlägen nichts für euch dabei ist: Durch die 143 Seiten à 24 Spiele zu scrollen dauert sicherlich nicht so lange, wie ihr denkt. Alternativ werft ihr einen Blick auf diesen PlayStation Plus-Titel, der gerade eine neue Schar Fans gewinnt.

Quelle: PlayStation Store