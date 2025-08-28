PlayStation: Neuer Sale lockt mit bis zu sagenhaften 90 Prozent Rabatt

Während wir in spannenden Neuerscheinungen ertrinken (vom nächste Woche erscheinenden Hollow Knight Silksong ganz zu schweigen), lockt euch der PlayStation Store jetzt mit dicken Rabatten auf bereits veröffentlichte Spiele.

Bis zu 90 Prozent sind die beim lustig getitelten „Auf die Plätze, fertig, PlayStation!“-Sale teilnehmenden Titel reduziert, mit ein wenig Geduld findet ihr also sicherlich das ein oder andere Juwel zum Schnäppchenpreis. Ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, euch selbst durch die über 2.700 vergünstigten Spiele zu scrollen, aber vielleicht werft ihr vorher einen Blick auf unsere kuratierten Highlights?

PlayStation: Neue Rabattaktion – bis zu 90 Prozent sparen

Ja, ihr habt richtig gelesen: Mehr als 2.700 Spiele findet ihr im Rahmen des aktuellen Sales unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung im PlayStation Store. Ein Blick auf das Angebot empfängt uns mit 24 Titeln auf jeder der 115 Seiten, um euch nochmal ein bisschen Perspektive für die schiere Menge zu liefern. Im Idealfall habt ihr alle für euch in Frage kommenden Spiele längst auf eurer Wunschliste geparkt und seht direkt, ob diese vom Sale betroffen sind.

Sollte dies nicht der Fall sein oder ihr seid einfach auf der Suche nach ein paar spannenden, euch möglicherweise noch unbekannten Empfehlungen, hilft vielleicht unsere folgende Liste weiter, sortiert vom niedrigsten bis zum höchsten Rabatt:

Balatro – 13,49 Euro (10 Prozent Ersparnis)

– 13,49 Euro (10 Prozent Ersparnis) Kingdom Come Deliverance 2 – 48,99 Euro (30 Prozent Ersparnis)

– 48,99 Euro (30 Prozent Ersparnis) Metaphor: ReFantazio – 38,49 Euro (45 Prozent Ersparnis)

– 38,49 Euro (45 Prozent Ersparnis) Returnal: Digital Deluxe Edition – 49,49 Euro (45 Prozent Ersparnis)

– 49,49 Euro (45 Prozent Ersparnis) Persona 4 Golden – 9,99 Euro (50 Prozent Ersparnis)

– 9,99 Euro (50 Prozent Ersparnis) Cult of the Lamb – 12,49 Euro (50 Prozent Ersparnis)

– 12,49 Euro (50 Prozent Ersparnis) Pacific Drive – 14,99 Euro (50 Prozent Ersparnis)

– 14,99 Euro (50 Prozent Ersparnis) Cyberpunk 2077 – 22,49 Euro (55 Prozent Ersparnis)

– 22,49 Euro (55 Prozent Ersparnis) Ghostrunner – 7,49 Euro (75 Prozent Ersparnis)

– 7,49 Euro (75 Prozent Ersparnis) Resident Evil Village – 9,99 Euro (75 Prozent Ersparnis)

– 9,99 Euro (75 Prozent Ersparnis) Red Dead Redemption 2 – 14,99 Euro (75 Prozent Ersparnis)

– 14,99 Euro (75 Prozent Ersparnis) Blasphemous – 6,24 Euro (75 Prozent Ersparnis)

– 6,24 Euro (75 Prozent Ersparnis) Hogwarts Legacy – 14,99 Euro (80 Prozent Ersparnis)

– 14,99 Euro (80 Prozent Ersparnis) Marvel’s Midnight Suns – 10,49 Euro (85 Prozent Ersparnis)

– 10,49 Euro (85 Prozent Ersparnis) Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – 9,79 Euro (86 Prozent Ersparnis)

– 9,79 Euro (86 Prozent Ersparnis) Batman: Arkham Collection – 5,99 Euro (90 Prozent Ersparnis)

Ihr seht also: Es gibt wieder eine Menge attraktiver Titel mit starken Rabatten, sodass ihr für kleines Geld eure Bibliothek deutlich aufbessern könnt. Vielleicht eine gute Idee, wenn euch in den Monaten bei den neuen Veröffentlichungen weniger interessiert oder ihr nicht bei jedem Spiel den vollen Preis löhnen wollt. Für PlayStation Plus-Mitglieder gibt es derweil eine Reihe an neuen „Gratis“-Games.

Quelle: PlayStation Store