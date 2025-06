PlayStation: Neuer Sale lockt mit bis zu 70 Prozent

Der Sommer ist da, doch ein Sommerloch nicht in Sicht – auch nicht auf der PlayStation: Mit Death Stranding 2: On the Beach, Mafia: The Old Country oder Metal Gear Solid Delta: Snake Eater stehen ein paar spannende Spiele bevor.

Allerdings: Brandneue Titel kosten natürlich auch entsprechend Geld, vor allem, wenn es sich um Triple-A-Produktionen handelt. Wenn ihr zugunsten der Vollpreise an anderer Stelle ein bisschen sparen müsst, aber nicht auf hochqualitative Games verzichten wollt, bietet der frisch gestartete Sale im PlayStation Store vielleicht die perfekte Gelegenheit.

PlayStation: Angebote zur Jahreshälfte gestartet

Wie man auf dem PlayStation Blog verrät, sind im Store nämlich die Angebote zur Jahreshälfte an den Start gegangen. Ab heute und nur bis zum 2. Juli könnt ihr beim Kauf vieler grandioser Spiele bares Geld sparen: Über 3.500 Titel sind derzeit reduziert, die Rabatte reichen von netten 20 bis hin zu deftigen 70 Prozent. Da lohnt sich das Durchforsten zwar, aber wenn ihr euch nicht durch diesen gigantischen Haufen wühlen wollt, wie wäre es dann mit ein paar Empfehlungen unsererseits?

Natürlich gibt es noch viele weitere Angebote, die möglicherweise dafür sorgen, dass ihr zu eurem PlayStation-Controller greift, um eine Überweisung zu tätigen. Die oberen erachten wir aber als besonders lohnenswert: Wahlweise, weil es sich um wirklich gute Spiele handelt, oder weil frisch veröffentlichte Titel ihren ersten Rabatt erhalten. So könnt ihr günstiger auf dem Laufenden bleiben und euch für mögliche GOTY-Diskussionen wappnen.

Physische PS5-Spiele findet ihr hier:

Allerdings: Ein Blick auf eure Wunschliste oder auf die gesammelten Angebote lohnt sich dennoch, da einige Spiele sogar noch stärker reduziert sind als nur um 70 Prozent, wie in der aktuellen Aktion beworben. Unterhaltet ihr hingegen PlayStation Plus, könnt ihr euch zumindest Gerüchten zufolge schon bald ohne zusätzliche Kosten auf dieses Spiel freuen.

