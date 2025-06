PlayStation: Neuer Sale lockt mit bis zu 90 Prozent Rabatt

Mit den gerade erst angelaufenen Sales rund um die Days of Play und einer starken Rabattaktion, die Abertausende Titel für die PlayStation 5 und die PS4 deutlich erschwinglicher macht, lockt uns Sony aktuell an die hauseigene Storefront.

Dabei lässt euch der japanische Hard- und Software-Riese bis zu 90 Prozent sparen, während sich im Angebot das eine oder andere Highlight in Form von aufregenden AAA-Produktionen findet. Aber auch Indie-Liebhaberinnen und -Liebhaber kommen vollends auf die kleinen Kosten.

PlayStation Store lockt mit satten Rabatten: Bei diesen Highlights könnt ihr so richtig sparen

Während ihr im Rahmen der Days of Play-Aktionen sogar die PlayStation 5 sowie ihre Pro-Variante deutlich günstiger abstauben könnt, hat der Online-Store von Sony direkt die passende Software parat. Hier findet sich sogar der eine oder andere neue Bestpreise, beispielsweise bekamt ihr Lies of P, das zweifelsohne als eines der stärksten Soulslikes der jüngeren Vergangenheit gilt, bislang nie günstiger zu kaufen. Nicht einmal 30 Euro müsst ihr auf den virtuellen Tisch legen – also nur noch die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Mortal Kombat 11 bekommt ihr derweil zum knallharten Kampfpreis von gerade einmal 4,99 Euro serviert – ein Rabatt von heftigen 90 Prozent und somit eine optimale Gelegenheit, in den Ring zu steigen, ohne einen finanziellen Knockout zu erleiden.

Soll es nicht weniger brutal, aber eine Ecke gruseliger zugehen, seid ihr mit Resident Evil Village, dessen Preis dank des Rabatts von 75 Prozent auf mickrige 9,99 Euro fällt, aber besser beraten. Könnt ihr nicht genug von der Horror-Hit-Reihe bekommen, findet ihr mit Resident Evil 7 Biohazard für 7,99 Euro und Resident Evil 2 für 9,99 Euro weitere würdige Vertreter im Sale.

Fans von Fantasy-Rollenspielen dürfen ebenfalls deutlich günstiger in ihre liebsten Videospielwelten eintauchen. Beispielsweise mit Final Fantasy 7 Rebirth, welches satte 30 Prozent günstiger daherkommt. Doch damit natürlich nicht genug. Eine kleine, aber feine Auswahl weiterer Highlights im riesigen PlayStation-Sale haben wir im Folgenden für euch herausgepickt:

Alisa Developers Cut : 13,49 Euro (-35%)

: 13,49 Euro (-35%) Arranger A Role-Puzzling Adventure : 8,99 Euro (-50%)

: 8,99 Euro (-50%) Atelier Ryza 2 Lost Legends & The Secret Fairy : 19,79 Euro (-67%)

: 19,79 Euro (-67%) Atelier Ryza 3 Alchemist Of The End & The Secret Key : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Dave The Diver : 12,99 Euro (-35%)

: 12,99 Euro (-35%) Demeo : 19,99 Euro (-55%)

: 19,99 Euro (-55%) Everspace 2 : 14,99 Euro (-70%)

: 14,99 Euro (-70%) Fallout 4 : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Inscryption : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) JetsnGuns 2 : 7,49 Euro (-50%)

: 7,49 Euro (-50%) Labyrinth Of Galleria The Moon Society : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Monster Hunter Rise : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Monster Hunter Rise Sunbreak : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Monster Hunter Rise Sunbreak Paket : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Moss Buch II : 14,29 Euro (-35%)

: 14,29 Euro (-35%) My Time At Sandrock : 17,49 Euro (-50%)

: 17,49 Euro (-50%) Pistol Whip : 19,49 Euro (-40%)

: 19,49 Euro (-40%) Pixel Ripped 1995 : 11,99 Euro (-50%)

: 11,99 Euro (-50%) Red Matter 2 : 17,99 Euro (-40%)

: 17,99 Euro (-40%) Resident Evil 2 : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Serial Cleaners : 7,49 Euro (-70%)

: 7,49 Euro (-70%) Silent Hill 2 : 41,99 Euro (-40%)

: 41,99 Euro (-40%) Star Ocean The Second Story R : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) Tactics Ogre Reborn : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) The Talos Principle 2 : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) WRC 9 Fia World Rally Championship : 5,99 Euro (-85%)

: 5,99 Euro (-85%) Yakuza Like A Dragon : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Ys VIII Lacrimosa Of Dana : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Ys IX Monstrum Nox: 29,99 Euro (-40%)

Wer hier nicht fündig wird, der sollte am besten selbst einen Blick in den PlayStation Store werfen: Es warten wie bereits erwähnt tausende Deals – darunter auch zu DLCs, Deluxe und Premium Editionen sowie etwaigen Erweiterungen. Nicht nur für PS5- sondern auch für PS4-Besitzerinnen und -Besitzer lohnt ein Blick in den Shop – genauso wie auf die sechs brandneuen Gratis-Spiele bei PlayStation Plus.

