PlayStation: Neues Gratis-Spiel hat Releasedatum – hier könnt ihr schon bald loslegen

Wenn ein neues Spiel gratis erscheint, ist das ja erst einmal eine gute Sache – und wenn ein großer Publisher dahintersteht, nur umso mehr, denn das bedeutet Qualität, oder? Ein neuer Release Date-Trailer für einen lang erwarteten Titel spaltet nun die Gemüter.

Einerseits könnt ihr die neue Skateboard-Simulation von EA schon bald gratis spielen – andererseits könnt ihr sie bald schon gratis spielen. Was ein Segen sein soll, bereitet manchen Fans jetzt schon Kopfschmerzen.

Gratis auf Steam, PlayStation und Co. – doch genau das macht den Fans Sorgen

Das Spiel mit dem einfach zu merkenden Namen Skate. (mit Punkt) hat schon eine gewisse Tradition: Drei Teile sind erschienen, der letzte aber mittlerweile vor 15 Jahren. Auch die Ankündigung der Fortsetzung ist schon fünf Jahre her. Nun jedoch wird das Spiel – ohne Zahlen-Suffix – bei uns aufschlagen. Skateboard-Fans, die nicht schon dem – zugegebenermaßen deutlich renommierteren Franchise Tony Hawk’s Pro Skater – verfallen sind, könnten sich hier wiederfinden; zumal Skate. doch mehr auf Multiplayer-Spielspaß und die Erkundung einer offenen Welt setzt.

Sehr hier den Release-Trailer zu Skate.:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spieler*innen auf zahlreichen Plattformen können ab 16. September kostenlos im Early Access starten. Neben der aktuellen Konsolengeneration stehen auch Versionen für PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung; auf dem PC könnt ihr über Steam, Epic oder die EA App starten. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr euch einen Account bei EA anlegt, der jedoch ebenfalls kostenlos ist. Und ihr müsst für das Spiel online sein…

Lesetipp: Brauchen wir eine PlayStation 6 überhaupt?

In den Kommentaren unter dem Youtube-Video kommt das Spiel – oder besser gesagt die Art der Vermarktung – nicht gut an. Vor allem werden Mikrotransaktionen befürchtet, ebenso wie die Gefahr, dass das Spiel durch Minderjährige geflutet werden und zu einem „Skateboarding-Event in Fortnite“ werden könnte.

„Wirklich ein trauriger Tag für Skate.-Fans.“ – „Ich liebe Skate 3 und es ist traurig, wie wenig ich gehyped bin.“ – „Niemand wollte, dass es so wird.“ – So oder ähnlich lesen sich die vernichtenden Kommentare. „Wie realitätsfern muss man sein, um zu glauben, dass das ist, was die Leute wollen?“, fragt ein User in die Runde. Ein kostenpflichtiges Skate 4 wäre einigen lieber gewesen. Alternativ vielleicht doch Tony Hawk’s Pro Skater – das gibt es gerade sogar im Angebot.

Quelle: Youtube / skate.