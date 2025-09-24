PlayStation: Neues Programm stößt auf harsche Kritik – „Klingt wie Abzocke“

Achievements, Errungenschaften, Abzeichen, Erfolge – je nachdem wo man schaut, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe Konzept: Spielfortschritte werden in unterschiedlichen Formen feierlich von der benutzten Plattform festgehalten. Im Falle von PlayStation kommen dabei sogenannte Trophäen zum Einsatz.

Die gibt es in rein digitaler Ausführung. Wäre ja auch wild, wenn man euch für jeden erreichten Meilenstein tatsächliche einen Pokal nach Hause schicken würde. Ab jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, sich die über den Bildschirm erhaltenen Verdienste mit physischen Begleitobjekten bestätigen zu lassen. Das ist nämlich das Konzept eines neu gestarteten Programms von Sony, bei dem auch schon ein erstes Spiel teilnimmt. Die Community steht dem Ganzen allerdings teilweise skeptisch gegenüber.

PlayStation: Franchise Rewards jetzt eingeführt

In einem kürzlichen Blogpost ist der Beginn des Franchise Rewards-Programms bei PlayStation verkündet worden. Die Idee dahinter ist relativ einfach erklärt: Ihr erhaltet eine bestimmte Trophäe in einem Spiel, zum Beispiel für den Abschluss einer Quest, und bekommt anschließend die Gelegenheit, einen Sammelgegenstand vorzubestellen, der mit dieser Aufgabe in Verbindung steht.

Den Anfang macht der Titel Ghost of Tsushima, für den ihr euch ab jetzt zwei solcher Merchteile unter dem Namen Ghost Rewards sichern könnt. Mit der Gold-Trophäe „Mono No Aware“ schaltet ihr ein Gedenk-T-Shirt frei, während die Platin-Trophäe „Lebende Legende“ euch einen Gedenk-Pin bescheren kann. Verfügbar sind die Angebote nur, wenn ihr bis zum 31. Dezember 2025 den entsprechenden Abschluss im Spiel mit einem verbundenen PlayStation-Konto nachweisen könnt. Bestellungen müssen nachfolgend bis spätestens zum 30. Januar 2026 aufgegeben werden.

Auch das nächste Spiel, welches mit Franchise Rewards bedacht werden soll, ist bereits bekannt. Wenig überraschend handelt es sich dabei um Ghost of Yotei, welches am 2. Oktober 2025 erscheint. Das Programm soll diesem später im Jahr angehängt werden, wobei ein genauer Zeitpunkt noch nicht bekannt ist.

Kein Ersatz für Stars

Auf Reddit hat sich die Community zusammengefunden, um über die Neueinführung zu diskutieren. Mehrfach fällt hier der Vergleich zu PlayStation Stars, einem Vorteilsprogramm, bei dem die Bewältigung bestimmter Aufgaben digitale Punkte bringt, die gegen ebenfalls virtuelle Sammelgegenstände eintauschbar sind, wobei PS Plus-Nutzer*innen zusätzlich für ihre Einkäufe geldwerte Punkte zugeschoben bekommen. Das Ende dieses Services ist allerdings schon längst besiegelt, soll offiziell im November 2026 stattfinden.

Fans sind teilweise verärgert über diese Änderung. Die Franchise Rewards können nicht darüber hinwegtrösten und erinnern eher daran, was zuvor verloren gegangen ist. Wortmeldungen wie „Scheint als ‚verdiene‘ man sich nur die Chance etwas zu kaufen, das vielleicht oder vielleicht auch nicht exklusiv ist. Klingt wie Abzocke“ zeigen außerdem, dass die Vorteile des Konzepts von manchen Fans als schwach angesehen werden, während andere der Idee wohlwollender begegnen.

