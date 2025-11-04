PlayStation: Nur 16,99 Euro – Meistverkauftes Spiel aus 2023 in der Deluxe Edition zum Tiefpreis

Hogwarts Legacy schon wieder im Anflug auf den Tiefpreis? Ja, doch – aber Halt! Dieser saftige Rabatt von 80 Prozent betrifft nicht irgendeine glanzlose Standardversion der Rollenspiel-Sensation für große und kleine Muggel – nein, was ihr euch hier bis zum 6. November, um 00:59 Uhr in den Zaubersack stopfen dürft, ist die Digitale Deluxe Edition von Hogwarts Legacy.

Und diese Deluxe-Ausführung für alles Fans der magischen Harry Potter-Welt packt euch viel mehr als nur das Basisspiel in den Einkaufswagen. Ja, richtig gelesen – nicht nur dürft ihr euch vom Open-World-RPG von Haus Avalanche Software verzaubern lassen, ihr bekommt zusätzlich vier triftige Gründe an die Hand, wieso diese 16,99 Euro eure Galleonen wert sind.

Hogwarts Legacy: Mit mächtigem Rabatt noch für wenige Stunden

Nochmal die nackten Zahlen auf den Tisch gelegt: Den fast schon dreistelligen Kaufpreis von 84,99 Euro, der üblicherweise für Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition fällig wird, könnt ihr euch noch für eine Handvoll Stunden an den Zauberhut stecken – und das zu einem Angebotspreis, den man dieser Tage mancherorts für eine ordentlich belegte Pizza beim Italiener hinlegen muss.

Was ihr also für nicht mal einen Zwanzig-Euro-Schein bekommt, ist das Bildschirm-Abenteuer von Hogwarts Legacy, welche auch in unserem Test hier auf 4P.de dank toller Wizarding World-Atmosphäre, dynamischen Kämpfen oder schlicht des großen Umfangs wegen, eine amtliche 8,0-Testwertung einfahren konnte. In puren Spielstunden ausgedrückt, bekommt ihr beim einmaligen Durchspielen vermutlich zwischen 40 und 70 Stunden rund um die berühmte Zauberschule serviert – wobei manche*r Potterhead auf dem PC dank Anfang des Jahres veröffentlichtem Mod Manager hunderte Stunden in der fantastischen Zauberwelt zubringt.

Lesetipp: Das große PC-Update zu Hogwarts Legacy ist da

Nun, aber was macht die Deluxe Edition so besonders? Die Antwort hat vier Teile, denn: In diesem Rundum-sorglos-Paket von Hogwarts Legacy steckt – nebst Hauptspiel, versteht sich – das exklusive Reittier Thestral, sowohl DLC-Kampfarena als auch Kosmetikset der dunklen Künste, zudem die Feldmütze wieder der dunklen Künste. Also, seid ihr bereit, den ultimativen Verkaufsschlager 2023 ganz nach oben auf euren Turm der Schande zu legen?

Anders gesagt: Wer sich also schon als kleiner Steppke von den Abenteuern des Zauberlehrlings hat mitreißen lassen, dieser Tage nicht so recht weiß, was mit der in der Wohnzimmerkommode Staub ansetzenden PlayStation 5 oder 4 oder anzufangen ist, findet mit diesem explosiven Angebot den vielleicht besten Grund für kleines Geld dafür, die Spielkonsole schleunigst wieder anzuwerfen. Dass Hogwarts Legacy auch nach 200 Spielstunden noch für Überraschungen gut ist, haben jüngst Spieler*innen entdeckt.

Quellen: PlayStation Store / Warner Bros. Interactive, HowLongToBeat.com, VGC