PlayStation: Nur 3,29 Euro – Beliebtes Rollenspiel mit „großartiger Story“ überrascht Fans mit heftigem Rabatt

Überall purzeln gerade die Preise, denn Halloween steht vor der Tür. Auch im PlayStation Store könnt ihr deshalb bei unzähligen Spielen ordentlich sparen – bei manchen natürlich mehr und bei anderen weniger.

Beim Durchstöbern des PlayStation Networks ist uns vor allem ein Schnäppchen ins Auge gesprungen: Children of Morta. Das kostet euch normalerweise 22 Euro, derzeit könnt ihr es aber bereits für 3,29 Euro in die eigene Bibliothek verfrachten. Das entspricht einer Ersparnis von satten 85 Prozent – aber lohnt sich das überhaupt?

Children of Morta: Rollenspiel-Roguelite für wenige Euro

Klar, ein AAA-Spiel ist Children of Morta nicht, das lässt sich schon anhand der Pixeloptik ausmachen. Trotzdem steckt hinter dem Titel eine ganze Ecke mehr. Inhaltlich schlüpft ihr in dem Mix aus Action-Rollenspiel und Roguelite in die Rolle der Familie Bergsons, die quasi Held*innen sind.

Insgesamt sieben Mitglieder ebenjener Dynastie steuert ihr, sie alle haben ihre ganz eigenen Stärken, Schwächen und persönlichen Eigenschaften. Da ist zum Beispiel die in Feuermagie begabte Lucy, während Joey im Gegenzug lieber zum schweren Hammer greift. Allesamt teilen sie sich aber die Lust nach Abenteuern, weshalb wir stets mit ihnen in die Dungeons absteigen, Monster mithilfe von Echtzeitkämpfen bezwingen und fette Beute einsammeln.

Hier hört Children of Morta übrigens nicht auf, sondern nach und nach entfaltet sich über den Gameplay-Aspekt hinaus eine spannende, aber vor allem sehr menschliche Geschichte. Wir erfahren mit jedem Run mehr über die Gefühle und Probleme, die unsere Held*innen bewältigen müssen. Oder wie es auf Reddit heißt: „Meisterklasse im emotionalen Storytelling. Tolle Story und Charaktere […]“.

Für kurze Zeit im Angebot

Neben der Geschichte und den Abstiegen in die Dungeons schalten wir außerdem über Upgrades neue Fähigkeiten frei. Besonders cool: Ihr müsst euch nicht alleine um das Schicksal der Bergsons kümmern. Dank lokalem und mittlerweile sogar Online-Koop könnt ihr jederzeit mit einem Freund oder einer Freundin gemeinsam losziehen.

Ist euer Interesse geweckt, habt ihr noch bis zum 6. November, 00:59 Uhr Zeit, um für Children of Morta gerade einmal etwas mehr als drei Euro zu bezahlen. In Sachen Spielzeit könnt ihr euch auf etwa 14 bis 19 Stunden einstellen – angesichts des aktuellen Preises ein ziemlich guter Wert. Falls euch aber das Action-Rollenspiel zu sanft ist, findet ihr ein deutlich heftigeres Erlebnis ebenso derzeit auf der PlayStation im Angebot.

Quelle: PlayStation Store, Reddit / @dondashall