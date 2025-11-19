PlayStation: Nur 4,99 Euro – Dieses einzigartige Horror-Erlebnis lockt für kurze Zeit mit riesigem Rabatt

Horror-Spiele gibt wie Sand am Meer, auch auf der PlayStation 4 und 5 werdet ihr mit Gruselerfahrungen nur so überhäuft. Um dort hervorzustechen, benötigt es schon einiges an kreativer Leistung – was beim vorliegenden Titel, den ihr derzeit besonders günstig abstauben könnt, absolut vorhanden ist.

In Killer Frequency seid ihr Radio-Moderator, genauer gesagt der Host einer Late-Night-Show im Jahr 1987 und müsst aus der Ego-Perspektive Rätsel lösen, Entscheidungen treffen und potenzielle Opfer vor einem bösen Ende bewahren. Klingt schon jetzt interessant für euch? Dann lohnt sich derzeit ein Blick in den PlayStation Store.

Killer Frequency: Spaßiger Horror-Trip für rund 5 Euro

Denn aktuell bekommt ihr das bereits im Juli 2023 veröffentlichte Killer Frequency für gerade einmal 4,99 Euro, spart also laut Rabattanzeige satte 80 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 24,99 Euro. Aber was genau erwartet euch, wenn ihr den Kauf-Button bis spätestens zum 22. November, 00:59 Uhr drückt?

Im Grunde eine Art Adventure, bei dem ihr nach und nach einem möglichen Serienkiller auf die Schliche kommt. Dabei beginnt alles damit, dass der Polizeichef tot ist und sich die Bürger*innen auf einmal an euch, einen bescheidenen Radio-Moderator, wenden. Ob es sich bei den Anrufer*innen um Opfer oder eventuell sogar Verdächtige handelt? Das müsst ihr herausfinden.

Wie? Mithilfe von Dialogen, indem ihr zuhört, Entscheidungen trefft und auch kleinere Rätselaufgaben löst. Dabei stehen euch unterschiedliche Hilfsmittel zur Verfügung, während ein passender 80er-Jahre-Soundtrack euer Trommelfell verwöhnt. Am Ende sind es jedoch vor allem eure Taten, die darüber bestimmen, wer in Killer Frequency überlebt und wer stirbt.

Nicht perfekt, aber dennoch unterhaltsam

Werft ihr einen Blick auf Metacritic, lächelt euch Killer Frequency mit einer Wertung von 78 Prozent entgegen. Das klingt zumindest nach guter, wenn auch längst nicht herausragender Unterhaltung. Eine Einschätzung, die auch etliche Spieler*innen im PlayStation Store teilen, teilweise sogar zu einem deutlich besseren Ergebnis kommen.

Bei fast 7.000 abgegebenen Stimmen, darf sich der Horror-Titel mit Slasher-Thematik über starke 4,6 von maximal fünf Sternen freuen. Lediglich vier Prozent haben die niedrigste Wertung gezückt, während sich hingegen 78 Prozent für die höchste Auszeichnung entschieden haben.

Und falls ihr die fünf Euro trotz allem nicht investieren wollt: Ihr könnt Killer Frequency auch gratis spielen, wenn ihr gerade Abonnent*in von PlayStation Plus Extra seid. Dann könnt ihr im Rahmen des Service ohne weitere Zusatzkosten den Horror-Trip selbst in Augenschein nehmen. Welche Gratis-Spiele es aktuell noch bei PS Plus gibt, erfahrt ihr derweil in einer separaten Meldung.

Quelle: PlayStation Store, Metacritic