PlayStation: Nur wenige Tage gibt es diese besondere Rabattaktion – mit starken Highlights

In der Welt des Gamings ist diese Woche im August keine ganz gewöhnliche Abfolge von sieben Tagen. Vor allem hier bei uns in Deutschland. Es findet nämlich wie jedes Jahr um diese Zeit die gamescom statt, die weltweit größte Videospielmesse. Auch Sony weiß als großer Player in der Branche selbstverständlich von diesem Event und hat sich überlegt, es mit einer umfangreichen Rabattaktion im PlayStation Store zu ehren.

Wenige Tage lang findet ihr bei eurem nächsten Stöbern einen umfangreichen Katalog reduzierter Spiele vor, deren Preis um bis zu 75 Prozent geringer ausfällt, als normalerweise. Mit dabei sind einige Highlights, an denen ihr beim Durchblättern als erstes Halt machen solltet.

PlayStation Store lockt mit Rabattaktion zu Ehren der gamescom

Wenn es eine Veranstaltung gibt, die garantiert Lust darauf macht, neue Spiele auszuprobieren und sich noch tiefer im Hobby zu wälzen, dann ist das ohne Frage die gamescom. In diesem Jahr wird die Convention vom 20. bis zum 24. August abgehalten. Viele der dort vorgestellten Titel befinden sich allerdings noch in der Entwicklung. Wer seinen dort angesammelten Durst auf neue Unterhaltungssoftware stillen möchte, kann sich beim parallel laufenden Sale im PlayStation Store umschauen – noch bis zum 28. August.

Dieser hat Einfluss auf die Bepreisung von über 2.000 vollwertigen Spielen für PlayStation 4 und PlayStation 5. Nimmt man Zusatzinhalte mit rein, dann sind sogar weit über 3.000 Angebote betroffen. Unter anderem sticht als besonders spannender Kandidat in dieser Mischung Monster Hunter Wilds hervor, da er erst in diesem Jahr erschienen ist. Ein 30-prozentiger Preisnachlass, durch den die Kosten von 79,99 Euro auf 59,99 Euro purzeln, ist daher beachtlich. Solltet ihr PS Plus Premium abonniert haben, könnt ihr sogar kostenlos zwei Stunden probespielen, ehe ihr Geld für einen Kauf in die Hand nehmt.

Lesetipp: Neue Releases von PlayStation 5-Spielen in Kalenderwoche 34

Hohe Preise plötzlich ganz klein

Für Horrorfans hingegen stellt wohl Resident Evil 4 die bessere Wahl dar. Hier zahlt ihr statt 39,99 Euro kurzzeitig nur 19,99 Euro und holt euch dafür den äußerst beliebten vierten Teil der ikonischen Reihe ins Haus. Rennspiel-Enthusiast*innen werden mit der gamescom-Aktion ebenfalls glücklich, dafür müssen sie nur einen Blick Richtung The Crew Motorfest werfen, was aktuell für 13,99 Euro zu haben gibt, obwohl es sonst ganze 69,99 Euro teuer ist.

Außerdem spannend:

ARK: Survival Ascended (22,49 Euro statt 44,99 Euro)

(22,49 Euro statt 44,99 Euro) A Way Out (5,99 Euro statt 29,99 Euro)

(5,99 Euro statt 29,99 Euro) Watch Dogs 2 (4,99 Euro statt 49,99 Euro)

(4,99 Euro statt 49,99 Euro) Persona 3 Reload (31,49 Euro statt 69,99 Euro)

(31,49 Euro statt 69,99 Euro) Assassin’s Creed Unity und Syndicate (jeweils 4,49 Euro statt 29,99 Euro)

Sony beschäftigt gerade übrigens in diesen August-Tagen nicht nur die gamescom-Woche, denn schon ab Dienstag erscheinen die neuen Gratis-Spiele im PlayStation Plus-Abonnement.

Quellen: PlayStation Store