PlayStation Plus: Diese 8 neuen Gratis-Spiele bekommt ihr ab sofort

Ja, sag mal: Ist es wirklich schon wieder so spät? Leider schon, aber das hat auch was Gutes. Schließlich bedeutet das, dass es ab sofort neue Gratis-Spiele für PlayStation Plus gibt. Genauer gesagt für die Extra- und Premium-Stufe.

Das Essentials-Abo ist bekanntlich für diesen Monat schon abgehakt, nun dürfen sich aber auch die Kund*innen der beiden teureren Stufen über frischen Zuwachs freuen. Der kann sich auch definitiv sehen lassen, wie wir euch kurz und knapp zusammenfassen.

PlayStation Plus: Diese Gratis-Spiele gibt es jetzt für Extra und Premium

Dabei sei noch einmal herausgestellt, dass ihr lediglich in den Genuss der jetzt angekündigten Gratis-Spiele kommt, wenn ihr entweder PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert habt. Seid ihr nur mit Essentials unterwegs, schaut ihr bezüglich der kommenden Titel in die Röhre.

Damit aber jetzt genug der vielen Vorworte, um welche Games geht es denn ganz genau? Zum einen könnt ihr euch im Falle des Extra-Abos über die folgenden sieben Spiele freuen, die ihr ohne weitere Zusatzkosten zocken könnt:

WWE 2K25 – PS5, PS4

– PS5, PS4 Persona 5 Tactica – PS5, PS4

– PS5, PS4 Green Hell – PS5, PS4

– PS5, PS4 Fate/Samurai Remnant – PS5, PS4

– PS5, PS4 Crow Country – PS5, PS4

– PS5, PS4 The Invincible – PS5

– PS5 Conscript – PS5

Ihr seht, es gibt definitiv einiges an Abwechslung. Vor allem das Story-Adventure The Invincible (hier geht’s zum Test) solltet ihr im Auge behalten und dem Spiel eine Chance im Rahmen eures PlayStation Plus-Abos einräumen. Aber auch Crow Country und Persona 5 Tactica sind definitiv einen Blick wert.

Lesetipp: Die besten PS Plus-Spiele findet ihr in unserer Topliste

Seid ihr sogar zahlende Kundschaft bei PlayStation Plus Premium, könnt ihr euch darüber hinaus über den folgenden Klassiker freuen, den es jetzt im Rahmen eures Abos gibt:

Legacy of Kain Defiance – PS5, PS4

Wann wurden die Gratis-Spiele freigeschaltet?

Falls ihr jetzt schon ins PSN stürmt, um die neuen Spiele sofort herunterladen zu wollen: Das ist möglich, denn seit Dienstag, dem 16. September, stehen sie euch frei zur Verfügung. Die Freischaltung ist wie üblich im Laufe des Tages erfolgt.

Derweil könnt ihr die Zeit des Herunterladens nutzen, um einen Blick auf das Essentials Line-up zu werfen, welches ihr mit Extra und Premium auch erhaltet. Vor allem ein Titel sticht bei den PlayStation Plus-Spielen in diesem Monat heraus.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung