PlayStation Plus: 8 neue Gratis-Spiele vorgestellt – diese Highlights bekommt ihr in wenigen Tagen

„Ja, is denn heut‘ schon Weihnachten?“ fragte einst der Kaiser, aber die Antwortet: Nö, aber trotzdem haut Sony für PlayStation Plus erneut ein paar Gratis-Spiele raus. Dieses Mal stehen, wie üblich zur Monatsmitte, die Abostufen Extra und Premium im Vordergrund.

Während das Angebot für Essentials-Abonnent*innen schon seit ein paar Tagen zur Verfügung steht, kommen Spieler*innen, die sich den teureren Diensten verschrieben haben, erst demnächst in den Genuss von frischen Titeln. Diese können sich aber in diesem Monat wahrlich auf der PS4 und PS5 sehen lassen.

PlayStation Plus: Diese Gratis-Spiele gibt es demnächst für Extra und Premium

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass ihr die jetzt von Sony frisch angekündigten Gratis-Spiele nur zocken könnt, wenn ihr über ein aktives Abo von PlayStation Plus Extra oder Premium verfügt. Nur mit Essentials schaut ihr ansonsten ziemlich in die Röhre, aber das wisst ihr ja sicherlich schon.

Jetzt weg mit den vielen Vorworten und kommen wir zum Eingemachten. Wer den Extra-Service zu seinen monatlichen oder jährlichen Ausgaben zählt, darf sich in diesem Monat über die folgenden Gratis-Spiele freuen, die schon sehr bald in die Bibliothek wandern:

Silent Hill 2 (2025) – PS5

– PS5 Until Dawn (2024) – PS5

– PS5 As Dusk Falls – PS4, PS5

– PS4, PS5 V Rising – PS5

– PS5 Poppy Playtime: Chapter 1 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Wizard with a Gun – PS4, PS5

– PS4, PS5 Yakuza: Like a Dragon – PS4, PS5

Vor allem für Horrorfans dürfte sich der Schocktober bei PlayStation Plus lohnen. Nachdem vor wenigen Tagen bereits Alan Wake 2 hinzugefügt wurde, könnt ihr euch nun über die Remakes von Silent Hill 2 und Until Dawn freuen. Dem einen oder anderen schaurigen Abend auf dem Sofa steht somit eigentlich nichts mehr im Weg.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Silent Hill 2

Zahlt ihr sogar noch ein paar Euro mehr, um bei PlayStation Plus Premium an Bord zu sein, erwartet euch dieses Mal ein wohlbekannter Klassiker. Viel zum Gruseln gibt es hier allerdings nicht, dafür aber ordentlich was aufs Fressbrett:

Tekken 3 – PS4, PS5

Wann werden die Gratis-Spiele freigeschaltet?

Wenn es euch bereits im Controller-Finger juckt: Ein Besuch im PSN ist noch zu früh, dort werdet ihr aktuell nicht fündig. Erst am kommenden Dienstag, dem 21. Oktober 2025, schaltet Sony die neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium frei. Wie üblich dürfte die Aktivierung etwa zur Mittagszeit erfolgen.

Die Wartezeit könnt ihr währenddessen nutzen, um einen Blick auf das aktuelle Essentials-Line-up zu werfen. Im Oktober erwartet euch beim günstigeren PlayStation Plus-Abo ein echter Atmosphäre- und Grafikkracher.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung