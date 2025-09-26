PlayStation Plus: Ab heute spielt ihr ein mehrfach ausgezeichnetes „Spiel des Jahres“ gratis – für PS5 und PS4

Obwohl gerade erst die neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus bekanntgegeben worden sind, könnt ihr einen gefeierten Titel sogar schon ab heute zocken. Einzige Voraussetzung? Ein Abonnement der Extra- oder Premium-Stufe.

Ist das der Fall, könnt ihr ab dem 26. September 2025 ein absolutes Meisterwerk der PlayStation Studios ohne weitere Zusatzkosten auf der PlayStation 5 und PlayStation 4 genießen. Mit einem Metascore von 93 Prozent und mehreren Auszeichnungen zum „Spiel des Jahres“ kann sich der Third-Person-Shooter auf jeden Fall sehen lassen.

PlayStation Plus: Dieses großartige Spiel gibt es jetzt gratis

Wer es anhand der Wertungen und des aktuellen Datums, dem 26. September, noch nicht erraten hat: Es geht um The Last of Us Part 2. Am heutigen Outbreak-Day, dem inoffiziellen Feiertag des düsteren Naughty Dog-Franchise, schiebt Sony den jüngsten Serienteil in das Abo von PlayStation Plus Extra und Premium – in gleich doppelter Ausführung.

Auf der PlayStation 4 bekommt ihr den originalen Release gratis auf eure Konsole gespült, der erstmals im Juni 2020 das Licht der Welt erblickt hat. Seid ihr hingegen auf der PlayStation 5 unterwegs, könnt ihr euch sogar über The Last of Us Part 2 Remastered freuen. Die 2024 veröffentlichte Neuauflage wurde grafisch angepasst und um zusätzliche Modi erweitert.

Lesetipp: Die Neuauflage von TLOU Part 2 könnt ihr seit kurzem ganz neu erleben

So könnt ihr einerseits die Geschichte in chronologischer Reihenfolge erleben, euch andererseits in einen Roguelike-Modus stürzen. Letzterer lässt euch in Form unterschiedlicher Charaktere gegen verschiedene Wellen von Feinden und Bossen antreten. Das Kampfsystem steht demnach voll und ganz im Fokus. Beide Versionen von The Last of Us Part 2 könnt ihr ab heute über PlayStation Plus Extra herunterladen.

Wann kommen die weiteren Gratis-Spiele?

Falls ihr das Naughty Dog-Meisterwerk schon besitzt, schaut ihr natürlich mit der heutigen Veröffentlichung ein wenig in die Röhre. Aber keine Sorge, die nächsten Gratis-Spiele für PlayStation Plus sind quasi schon in Sichtweite – ihr müsst nicht mehr allzu lange warten.

Voraussichtlich am 15. Oktober enthüllt Sony das restliche Line-up von PlayStation Plus Extra und Premium, die Freischaltung erfolgt anschließend eine Woche später. Sprich spätestens ab dem 21. Oktober könnt ihr euch über eine ganze Wagenladung neuer Spiele freuen, eine aktive Mitgliedschaft beim Abo vorausgesetzt.

Deutlich früher kommt ihr in den Genuss der neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential. Diese hat Sony vor kurzem vorgestellt und passenderweise zum Schocktober erwartet euch ein richtiges Grusel-Highlight.

Quelle: Metacritic, PlayStation Pressemitteilung