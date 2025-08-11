PlayStation Plus: Ärgerlicher Fehler schränkt derzeit Nutzung ein – „nervig“

Viele mögen PlayStation Plus vor allem für den Online-Zugang bei Multiplayer-Spielen unterhalten oder die drei monatlichen Gratis-Titel und vielleicht noch für Cloud Saves.

Das sind schließlich die Vorteile, die ihr mit dem günstigsten Preis des Abo-Modells abgreift. Doch wer mehr zahlt, bekommt auch mehr geboten: auf dem höchsten Premium-Tier eine Bibliothek mit echten Klassikern zum Beispiel. Ausgerechnet bei der gibt es momentan Probleme, wie Nutzer*innen nun berichten.

PlayStation Plus: Klassik-Kollektion augenscheinlich extrem klein

Auf Reddit teilte Neo_Ant einen Screenshot aus dem PlayStation Store, der die aktuelle Auswahl der Klassik-Kollektion zeigt. Und auch, wenn ihr das entsprechende Tier von PlayStation Plus nicht abonniert habt, dürfte euch hier etwas komisch vorkommen. Richtig geraten: Eigentlich umfasst das digitale Angebot mehr als drei Spiele, und vor allem nicht nur Thrillville, den Nachfolger und Buzz Lightyear of Star Command.

So könnte der Store auch für euch aussehen:

Neo_Ant will wissen, ob auch andere Nutzer*innen einen derart geschrumpften Katalog sehen und ergänzt, dass er oder sie alle anderen verfügbaren Spiele zwar trotzdem noch per Suche finden und herunterladen kann, die Angelegenheit aber natürlich „leicht nervig“ findet. Verständlich, schließlich mangelt es mit dem derzeitigen Fehler an einer hilfreichen Übersicht, welche Titel überhaupt Teil des Katalogs sind.

Der Reddit-Thread ist zugegebenermaßen noch recht jung, 28 Upvotes und drei Kommentare zeigen aber ganz offensichtlich, dass noch andere PlayStation Plus-Nutzer*innen unter dem Problem leiden. John2k77 schreibt ganz pragmatisch, dass er oder sie „dieselbe Scheiße“ erlebt, während Legitimate-Medium700 ein wenig ausführlicher erklärt: „Mir ist das vor ein paar Tagen aufgefallen. Ich habe darauf gewartet, dass es hier jemand erwähnt, um zu schauen, ob es an mir liegt.“

„Der einzige Grund, warum ich für das Platinum-Tier bezahle, sind die Klassik-Spiele in dieser Kategorie“, schließt er oder sie und das dürfte für alle gelten, die Sony Geld für die teuerste Kategorie zustecken. Wie lange das Problem bereits besteht und vor allem, wann Sony es behebt, weiß wohl nur der Großkonzern selbst. Vielleicht trösten euch ja in der Zwischenzeit die drei neuen PlayStation Plus-Spiele, die ihr seit Kurzem ohne zusätzliche Kosten herunterladen könnt.

Quelle: Reddit /@Neo_Ant, John2k77, Legitimate-Medium700