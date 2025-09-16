PlayStation Plus: Aktuelles Gratis-Spiel überrascht Fans komplett – „Erlebnis, dass ihr sonst nirgendwo findet“

Wer PlayStation Plus abonniert hat, darf sich in aller Regelmäßigkeit über etliche Neuzugänge freuen. Aber eine Frage stellt sich immer: Was lohnt sich davon überhaupt? Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, aber eine Erfahrung solltet ihr laut den Fans definitiv mitnehmen – Indika.

Das im Mai 2024 veröffentlichte Adventure ist seit August Teil der Extra-Bibliothek von PlayStation Plus. Allerdings dürften es bislang nur recht wenige Spieler*innen ausprobiert haben, da es im Vergleich zur Konkurrenz unscheinbar und merkwürdig wirkt. Aber genau aus diesem Grund solltet ihr einen Blick wagen.

Indika: Warum das Gratis-Spiel bei PS Plus empfehlenswert ist

Bevor wir näher darauf eingehen, warum Indika bei Fans aktuell so gut ankommt, gilt es erst einmal zu klären: Worum geht es in diesem seit Kurzem erhältlichen PlayStation Plus-Spiel überhaupt? Im Grunde lässt sich das Third-Person-Adventure am ehesten mit einem A24-Film vergleichen: Es ist eine ganze Ecke mehr Kunstwerk und Erfahrung, statt schnelle Popcorn-Unterhaltung.

Als Spieler*in schlüpfen wir in einer alternativen Version Russlands des 19. Jahrhunderts in die Rolle einer Nonne. Diese ist auf dem Weg zur Selbstfindung, wird aber von einer ungewöhnlichen Figur begleitet: dem Teufel höchstpersönlich. In der Geschichte geht es anschließend um Feminismus, Autorität und Religion, die sich vor allem aus den Erfahrungen des Entwickler*innen-Teams speist, das selbst in der Vergangenheit in Moskau ansässig war.

Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist das Studio jedoch ausgewandert, arbeitet mittlerweile von Kasachstan aus. Dort hat es das Adventure fertiggestellt und eine wahrlich ungewöhnliche Erfahrung abgeliefert, wie auch wir im Test zu Indika festgestellt haben.

Auch PS Plus-Fans loben Indika

Aber nicht nur uns überzeugte Indika inhaltlich, auch wenn die einzelnen Spielmechaniken eher durchwachsen ausfallen. Bei Abonnent*innen von PlayStation Plus kommt das Adventure derzeit ebenso gut an. Sie fordern sogar Leute aktiv dazu auf, dem auf den ersten Blick abgefahrenen Stil eine Chance zu geben.

„Indika ist nicht perfekt, aber es bietet ein Erlebnis, das ihr so vielleicht nirgendwo sonst findet“, schreibt Reddit-Nutzer*in Electrical-Lock1546. In dem Beitrag ergänzt er oder sie zudem: „Die Story ist echt unvergesslich. Egal, ob man mit der Sichtweise der Autoren auf Religion und Glauben übereinstimmt oder nicht, man kann trotzdem die gewagte Erzählung in einer sehr speziellen Erfahrung wertschätzen.“

Andere stimmen überwiegend zu. Vor allem die Handlung und die Präsentation sind einzigartig, bleiben vielen im Gedächtnis. Nur die reine technische Umsetzung als auch die spielmechanischen Inhalte bekommen Kritik – wer darauf besonders viel Wert legt, dürfte mit Indika nicht so richtig zufrieden werden.

Falls ihr aber experimentelle Spiele mögt und Teil von Sonys Abo-Service in der Extra-Stufe seid, dann solltet ihr das Adventure auf jeden Fall einmal herunterladen und ausprobieren. Auch ein anderes Gratis-Spiel sorgt bei PS Plus schon jetzt für Vorfreude.

