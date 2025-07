PlayStation Plus: Aktuelles Gratis-Spiel überrascht Fans – „Viel besser als ich gedacht hätte“

Wer regelmäßig Geld an Sony für PlayStation Plus Extra oder Premium überweist, darf sich jeden Monat auf eine Vielzahl neuer Spiele stürzen. Manchmal fällt die Qual der Wahl aber ziemlich schwer und ein mögliches Kleinod soll ja keinesfalls durch die Lappen gehen.

Genau das könnte aber passieren, wenn ihr mit eurem Abo Sand Land überseht. Das Action-Rollenspiel ist erst seit kurzem Teil des Katalogs für Extra-Abonnent*innen, aber aus den Augen solltet ihr es nicht verlieren. Denn offenbar steckt unter der glühend heißen Oberfläche der Wüstenwelt ein spaßiger Trip, den ihr auf der PS4 oder PS5 erleben könnt.

Sand Land: Empfehlung für PlayStation Plus-Abonnent*innen

Das behaupten zumindest ein paar Spieler*innen auf Reddit. In einem Thread zeigt sich der oder die Nutzer*in DemonSlayingDragon von Sand Land sehr überrascht. Er oder sie habe sich vor einiger Zeit das Ziel gesetzt, so viele Spiele wie möglich mit PlayStation Plus zu zocken und nach Death Stranding sei das Wüsten-Rollenspiel an der Reihe gewesen.

„Ich war unsicher, ob ich Sand Land spielen sollte, aber meine Liebe zu Akira Toriyama hat mich dazu gebracht, dem Spiel eine Chance zu geben“, so die Wortmeldung. Die Verbindung zum Dragon Ball-Mangaka ist schnell hergestellt, denn aus seiner Feder stammt auch die Vorlage für das von Bandai Namco entwickelte Videospiel. Dessen Veröffentlichung hat er allerdings nicht mehr mit erlebt, nach dem er im März 2024 überraschend verstorben ist.

Lesetipp: Im Juli gibt es bei PlayStation Plus ein Survival-Game

Aber zurück zum Spiel, welches laut DemonSlayingDragon „viel besser ist, als ich es mir vorgestellt habe.“ Eine Empfehlung von seiner oder ihrer Seite geht vor allem an Spieler*innen raus, die Animes mögen und eine „Pause von ernsten Spielen“ benötigen. In einem weiteren Kommentar heißt es weiter, dass vor allem Gameplay und Story überzeugen. Ersteres sei „gerade einfach genug, ohne dass es sich stumpf anfühlt und gerade interessant genug, um nicht langweilig zu werden.“

Auch anderes Wüstenspiel erhält Empfehlung

In den Kommentaren erhält DemonSlayingDragon Zustimmung, wobei auch eingeworfen wird, dass sich Sand Land nach und nach etwas repetitiv anfühlt. Dennoch sei der Titel durchaus einen Blick wert. Insbesondere dann, wenn ihr etwa schon die Anime- oder Manga-Vorlage kennt.

Im Trailer bekommt ihr einen Einblick zu Sand Land:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls euch der Anime-Aspekt nicht reizt, ihr aber nur zu gerne ein Abenteuer in der Wüste erleben wollt, geht das ebenfalls im Extra-Abo von PlayStation Plus. Neben Sand Land könnt ihr seit Januar 2025 das von Deck 13 entwickelte Atlas Fallen: Reign of Sand auf der PlayStation 5 nachholen. Nach einem etwas holprigen Start hat das Frankfurter Team nachgebessert und bietet nun mindestens solide Koop-Unterhaltung, wie ein anderer Reddit-Beitrag festhält.

Sofern euch aber derzeit nichts im Spielekatalog zusagt, müsst ihr nicht mehr allzu lange Geduld beweisen. Bereits in dieser Woche folgt die Ankündigung der nächsten Titel für PlayStation Plus Extra und Premium, während die Essentials-Spiele ab sofort zum Download bereitstehen.

Quelle: Reddit / @DemonSlayingDragon, @planet_caravan33, YouTube / Bandai Namco Entertainment America