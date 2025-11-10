PlayStation Plus: User zeigt alle Gratis-Spiele des Jahres und sorgt für hitzige Debatte – „die meisten waren Müll“

Wie würdet ihr 2025 als PlayStation Plus-Mitglied bewerten? Haben euch die Spiele ohne Zusatzkosten gefallen oder hattet ihr eher das Gefühl, ihr habt euer Geld zum Fenster rausgeschmissen?

Bei der Beantwortung dieser Frage hilft vielleicht ein Überblick, welche Titel denn überhaupt dieses Jahr im Abo enthalten waren. Ein*e Reddit-Nutzer*in hat sich mit dieser Überlegung auseinandergesetzt, prompt eine entsprechende Übersicht erstellt und damit eine spannende Debatte über den Wert des Abos losgetreten.

PlayStation Plus: War 2025 ein gutes Jahr für Abo-Kund*innen?

Besagte*r Reddit-Nutzer*in hört auf den Namen Glasgalas und findet: „Wenn noch jemand zögert, eine Mitgliedschaft zu erwerben – schaut euch nur an, wie viele großartige Spiele dieses Jahr Teil des günstigsten Essential-Plans waren.“ Als Beweis für diese Behauptung soll das beigefügte Bild dienen, das zeigt, welche monatlichen Freebies sich PlayStation Plus-Mitglieder ohne Zusatzkosten schnappen konnten.

Hier seht ihr die Übersicht:

Lediglich der Dezember ist ausgeklammert, da Sony die Auswahl für den letzten Monat des Jahres noch nicht verraten hat. In den Kommentaren herrscht Zustimmung, aber auch Gegenwind. TeamLeaderLupo schreibt beispielsweise: „Ich habe tatsächlich das Gegenteil gedacht, dass die meisten dieser Spiele Müll waren. Ich habe Essential, aber ich glaube das vor allem deshalb, weil ich die meisten der Spiele, die angeboten wurden, schon hatte.“

Das Problem dürften einige kennen, die regelmäßig brandneue Releases kaufen und nicht erst Wochen oder Monate warten wollen, bevor besagte Titel möglicherweise ins Abo purzeln können. Andere sehen das weniger kritisch und loben die Auswahl, darunter etwa LionTop2228: „Insgesamt ein sehr gutes Jahr im Vergleich zu den letzten paar Jahren. Ich würde persönlich nur zwei oder drei Monate als Blindgänger bezeichnen.“

Welcher der beiden Parteien ihr euch anschließt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden – ein Blick auf die oben eingebettete Übersicht dürfte bei der Entscheidung helfen. An anderer Stelle verraten wir euch derweil, wovor einige PlayStation Plus-Mitglieder jetzt Angst haben.

Quelle: Reddit /@Glasgalas, TeamLeaderLupo, LionTop2228