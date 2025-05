PlayStation Plus: Zehn neue Gratis-Spiele angekündigt – das erste gibt es schon jetzt

Tja, manchmal ist Sony schneller als gedacht und hat bereits die neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus angekündigt. Genauer gesagt für die Essentials-Stufe, aber auch Extra und Premium profitieren von den sogenannten Days of Play.

Wie üblich gilt unsere Erwähnung zu Beginn: Um in den Genuss der Games zu kommen, benötigt ihr ein aktives Abo. Entweder das im Vergleich günstigste Abo, Essential genannt, oder die teureren Versionen. Ist das der Fall, könnt ihr euch bereits ab dem 28. Mai auf den einen oder anderen Neuzugang einstellen.

PlayStation Plus Essential: Das sind die Gratis-Spiele im Juni

Obwohl der Juni noch nicht einmal begonnen hat, könnt ihr schon vor dem Monatswechsel eines von insgesamt vier Gratis-Spiele über PlayStation Plus Essential starten. Ihr bekommt nämlich ab dem 28. Mai bereits Zugriff auf Destiny 2: The Final Shape und habt somit die Möglichkeit, das Finale der Licht- und Dunkelheitsaga selbst zu erleben.

Welche Spiele euch noch im Juni erwarten? Hier die vollständige Liste für PlayStation Plus Essential:

Destiny 2: The Final Shape – PS5, PS4 (ab 28. Mai)

– PS5, PS4 (ab 28. Mai) Alone in the Dark – PS5 (ab 3. Juni)

– PS5 (ab 3. Juni) Bomb Rush Cyberfunk – PS5, PS4 (ab 3. Juni)

– PS5, PS4 (ab 3. Juni) NBA 2K25 – PS5, PS4 (ab 3. Juni)

Neben der erwähnten Destiny-Erweiterung könnt ihr euch vor allem über das Gruselabenteuer von Alone in the Dark freuen. Trotz international eher durchwachsener Kritiken weiß der Horror-Titel mit dichter Atmosphäre und ein paar netten Einfällen für ein paar Stunden zu überzeugen.

Lesetipp: Die besten PS Plus-Spiele findet ihr in unserer Bestenliste

Noch mehr Gratis-Spiele mit PS Plus Extra & Premium

Obwohl die Extra- und Premium-Stufen von PlayStation Plus gerade erst erweitert wurden, könnt ihr euch schon auf die nächste Ladung freuen. Gleich vier weitere Spiele werden dem Extra-Katalog hinzugefügt, während das Retro-Angebot bei Premium um zwei Games wächst.

Im Falle von Extra könnt ihr euch über diese Spiele freuen:

Another Crab’s Treasure – PS5 (ab 29. Mai)

Skull and Bones – PS5 (ab 2. Juni)

Destiny 2: Legacy Collection – PS5, PS4 (ab 4. Juni)

Grand Theft Auto 3 The Definitive Edition – PS4, PS5 (ab 10. Juni)

Ab dem 5. Juni gibt es zudem für Spieler*innen, die PlayStation Plus Premium abonniert haben, noch diese Titel:

Myst – PS5, PS4

Riven – PS5, PS4

Damit aber immer noch nicht genug. Außerdem könnt ihr ab dem 28. Mai sowohl Kingdom Come: Deliverance 2 als auch Civilization 7 über die Premium-Stufe kostenlos ausprobieren. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Vollversionen, sondern eher um erweiterte Demos.

Falls ihr zurzeit über kein Abo verfügt, euch aber das Angebot reizt: Dank der Days of Play könnt ihr mit entsprechenden Rabatt bei PlayStation Plus einsteigen.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung