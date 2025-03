PlayStation Plus: Diese 3 neuen Gratis-Spiele gibt es schon bald für euch

Nicht nur Ostern und der April stehen vor der Tür des Jahres 2025, sondern auch die nächsten Gratis-Spiele für PS4 und PS5. Schließlich wechselt wieder einmal das Angebot für PlayStation Plus Essential, dem günstigsten Monatsabo von Sony.

Falls ihr den kostenpflichtigen Dienst abonniert habt – alternativ ebenso die Stufen Extra oder Premium –, bekommt ihr demnächst wieder frisches Futter für eure digitale Spielebibliohek. Um welche Titel es sich im Detail handelt, hat Sony jetzt offiziell verraten.

PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im April

Wie zuletzt stets üblich erwarten euch auch im April 2025 insgesamt drei unterschiedliche Spiele, die ihr gratis über PS Plus freischaltet. Einmal für PS4 oder PS5 aktiviert, je nachdem auf welcher Plattform der Titel zur Verfügung steht, könnt ihr sie jederzeit herunterladen. Außer ihr kündigt euer Abo, dann verliert ihr leider den Zugriff.

Nun aber genug der vielen Vorworte, hier sind die drei neuen Gratis-Spiele für PS Plus:

RoboCop: Rogue City – PS5

– PS5 The Texas Chainsaw Massacre – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker’s Memory – PS4

Im April sticht bei PS Plus vor allem die spielerische Umsetzung von RoboCop heraus. Ende der 80er-Jahre sorgte der Kultklassiker für einen großen Kino-Erfolg, viele Jahre später schaffte es das Studio Teyon, diese Faszination auch auf PC und Konsolen zu übertragen. Wer mit dem Franchise etwas anfangen zu weiß, sollte sich RoboCop: Rogue City definitiv nicht entgehen lassen.

Lesetipp: Mehr zu RoboCop: Rogue City erfahrt ihr bei uns im Test

Neben dem Higlight könnt ihr euch außerdem auf der PS4 und PS5 mit The Texas Chainsaw Massacre über eine weitere Lizenzumsetzung freuen. Die ist jedoch klar auf ein Multiplayer-Erlebnis ausgelegt: Ein*e Spieler*in schlüpft in die Rolle eines fiesen Mörders, während der Rest irgendwie entkommen muss. Alternativ stürzt ihr euch mit der PS4 in das Rollenspiel-Abenteuer von Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker’s Memory.

Wann werden die Spiele freigeschaltet?

Wie gehabt könnt ihr aber die jetzt vorgestellten Gratis-Spiele noch nicht herunterladen. Obwohl die Ankündigung stets an einem Mittwoch erfolgt, müsst ihr euch für das Angebot noch ein paar Tage gedulden. Ab Dienstag, dem 1. April, könnt ihr die Titel aus dem PSN herunterladen.

Immerhin: Falls ihr gerade erst euer Abonnement abgeschlossen habt, solltet ihr euch nun beeilen. Aktuell erhaltet ihr noch die Spiele aus dem März für PS Plus, darunter ein großes Rollenspiel-Highlight.

Quelle: Pressemitteilung PlayStation, Twitter / @PlayStation