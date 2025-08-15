PlayStation Plus: Atmosphärische Neuerscheinung ab nächste Woche gratis – das könnt ihr erwarten

Abonnent*innen von PlayStation Plus bekommen bekanntlich jeden Monat neue Gratis-Spiele; wer in mehr als nur das Basis-Modell investiert, kann zudem jederzeit auf ein großes Portfolio an spannenden und vielfältigen Titeln zugreifen – manchmal sogar an dem ersten Tag.

Ein solches Ereignis steht in der nächsten Woche wieder an: Mit Sword of the Sea erscheint am 19. August ein atmosphärisches Spiel, das schon bei seiner Ankündigung vielen Videospielfans ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben dürfte.

PlayStation Plus: Was kann der neue Exklusivtitel Sword of the Sea?

Unverkennbar stecken hinter dem Titel, der konsolenexklusiv für die PlayStation 5 rauskommt, die Macher*innen von Spielen wie Journey, Abzû und The Pathless – Grafik, Kameraführung und akustische Untermalung machen daraus keinen Hehl. Mit einem mysteriösen und verhüllten Helden – eine weitere Gemeinsamkeit mit genannten Spielen – schwingt ihr euch auf ein Snow-/Surf-/Sandboard und reist durch eine phantastische Welt.

Seht hier den Trailer zu Sword of the Sea:

Matt Nava, Creative Director bei Giant Squid, verrät im Interview mit Eurogamer, was ihr während dieses Abenteuers erleben könnt: „Es gibt viele Spiele, in denen es sich um Fortbewegung dreht – Rennspiele, Snowboard-Spiele – aber sie sind fast immer ein Rennen oder ein Wettbewerb.“ Sword of the Sea legt den Fokus auf Entdeckung. „Was wäre, wenn ihr ein Spiel habt, das den Spaß der Fortbewegung auf dem Board mit dem am Entdecken verbindet?“

Über sandige Dünen (Hallo, Journey), vorbei an Tempeln mit gaudí-esken Wächtern, Seite an Seite mit schwebenden Delfinen und Quallen über rauschende Wellen sowie durch schneebedeckte Täler geht eure Reise. „Es geht darum, wie ihr in euren Bewegungen mit der Welt in Kontakt kommen könnt“, so Nava weiter. „Wenn man mit dem Snowboard die Berge hinunter rauscht, sieht man alles schnell an sich vorbeiziehen. Es ist fast, als wäre man überall zugleich und es lässt eine Bewegung ganz anders verstehen.“

Erinnerungen an Abzû, Vergleiche mit Steep

Einen Vergleich zog er zu Abzû: „Jedes Spiel, wo man tauchen muss, setzt dich unter Druck: Du hat einen Luftmesser, du bist gestresst, der Hai wird dich töten!“ Aber wenn er selber taucht, macht Nava andere Erfahrungen. „Du hast mehr Luft als du je brauchst, die Sonne scheint ins Wasser, die Fische sind wunderschön; du kannst nicht anders, als dich zu entspannen.“ Er fragte sich, warum man das in Videospielen nicht sehe – und erschuf das Tauch-Adventure Abzû. Mit Snowboarding will er bei Sword of the Sea jetzt in die gleiche Richtung gehen.

Diese Aussagen in Kombination mit dem Trailer lassen einen vielleicht an das Snowboardspiel Steep denken, das zwar auch Rennen und Highscore-Herausforderungen beinhaltet, ihr aber auch ohne Druck lange Abfahren genießen könnt, mitunter durch verschneite Wälder und tiefe Schluchten. Auch Alto’s Odyssey verfolgt einen ähnlichen Ansatz: Das Spiel besitzt seichte bis kreative Herausforderungen, kann aber auch im entspannenden Endlos-Modus gespielt werden, der sich auf die stylische Atmosphäre und das Gefühl der Freiheit konzentriert.

„Wenn Menschen über die Videospiele sprechen, die sie lieben, erwähnen sie oft eine Bewegungserfahrung, die viel verändert hat“, weiß Nava zu berichten. „Sie haben eine spirituelle Verbindung zu Videospiel-Erfahrungen, sogar zu solchen, wie diesem.“ Wie auch in Abzû oder The Pathless, den Vorgängertiteln von Giant Squid Games, soll es in Sword of the Sea viele spirituelle und mystische Elemente geben.

Sword of the Sea erscheint am 19. August für PlayStation 5 und PC. Es ist ab dem ersten Tag bei PlayStation Plus Extra, ebenso wie diese weiteren Titel.

