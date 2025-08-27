PlayStation Plus: Beliebtes Rennspiel für kurze Zeit komplett kostenlos – ihr müsst schnell sein

Eigentlich dürfen sich PlayStation Plus-Mitglieder, zumindest diejenigen, die nur die günstigste Kategorie nutzen, nur einmal pro Monat über neue Spiele ohne Zusatzkosten freuen.

Jetzt ist Sony aber offenbar ein Fehler unterlaufen: Entweder, man hat zu früh auf den Gratis-Knopf gedrückt oder gleich ganz aus Versehen. Egal, woran es liegt: Das vielleicht nicht wahnsinnig bekannte, aber durchaus beliebte Rennspiel CarX Street gibt es jetzt für kurze Zeit vollkommen kostenlos.

PlayStation Plus: CarX Street gratis abstauben – nur für kurze Zeit

Gefunden hat das unschlagbare Angebot der oder die mit Adleraugen ausgestattete Reddit-Nutzer*in Brave_Score4593. Inklusive Beweisfoto und der simplen, aber effektiven Überschrift „Ihr könnt euch CarX Street kostenlos holen, wenn ihr PlayStation Plus habt“ macht er oder sie andere Abonnent*innen des Online-Services auf die nur bis zum 11. September um 0:59 Uhr geltende Aktion aufmerksam.

Wir haben natürlich für euch nachgeschaut, ob das Angebot auch hier in Deutschland gilt – und bringen frohe Kunde. Credit: Sony Interactive Entertainment / CarX Technologies, LLC

Im US-Store ist das Rennspiel laut einigen Kommentaren offenbar noch zum Vollpreis gelistet, unser Selbstversuch hat allerdings ebenfalls die Reduzierung um 100 Prozent zu Tage gefördert, wie ihr auf dem eingebetteten Screenshot unschwer erkennen könnt. Es ist unklar, ob CarX Street Teil der nächsten monatlichen Gratis-Spiele hätte sein sollen und nur zu früh verschenkt wird, oder ob es sich hier um eine tatsächlich geplante Aktion handelt.

So oder so empfiehlt es sich, den Download-Button schnellstmöglich anzusteuern, denn sollte jemandem bei Sony ein Fehler unterlaufen sein, wird sicherlich bald wieder der Vollpreis aufgerufen. Mit 4.27 Sternen auf 2.300 Bewertungen kommt der Arcade-Racer aber offenbar gut im PlayStation Store an. Falls ihr also mal wieder auf die Piste wollt und derzeit ein zahlendes PlayStation Plus-Mitglied seid, lohnt es sich definitiv, CarX Street für lau auf eurer Festplatte zu parken.

Seid ihr an quietschenden Reifen weniger interessiert, aber trotzdem auf der Suche nach kostengünstigem Konsolenfutter, legen wir euch ebenfalls einen Blick in Sonys digitales Schaufenster ans Herz. Im PlayStation Store ist nämlich frisch eine große Rabattaktion gestartet, bei der ihr bis zu 90 Prozent sparen und euch ein paar echte Juwelen für kleines Geld schnappen könnt – ganz ohne PlayStation Plus.

Quelle: Reddit /@Brave_Score4593, PlayStation Store