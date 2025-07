PlayStation Plus: Neue Gratis-Spiele sorgen für regelrechte Begeisterung – „Beste Angebot der Geschichte“

In den letzten Monaten musste sich PlayStation Plus so einige Kritik gefallen lassen. Oft als langweilig oder enttäuschend wurde das Angebot von der zahlenden Kundschaft beschrieben. Für den Juli gibt es nun aber erstmals wieder viel Lob.

Gemeint sind natürlich die vor kurzem enthüllten Titel, die Kund*innen der Extra-Stufe demnächst erhalten – oder im Falle von Cyberpunk 2077 sogar bereits spielen dürfen. Doch auch abseits des CD Projekt Red-Rollenspiels weiß das neue Line-up viele Fans zu begeistern.

PlayStation Plus: Freudenschrei beim Extra-Angebot

Insgesamt gleich acht Gratis-Spiele gibt es im Juli 2025 mit PlayStation Plus Extra. Quantitativ ist das nicht besonders auffällig, aber in diesem Monat stimmt auch die qualitative Seite. Mit Cyberpunk 2077 und Banishers: Ghosts of New Eden gibt es zum Beispiel zwei starke Rollenspiele, hinzu kommen bekannte Strategie-Titel oder zeitfressende Koop-Erfahrungen.

Angesichts des vielfältigen und vor allem guten Titel zeigen sich viele Spieler*innen auf Reddit zufrieden. Sogar mehr als das, teilweise heißt es sogar, dass es das „mit Abstand beste Extra-Angebot in der Geschichte von Plus“ sei. Vor allem die direkte Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 begeistert, da damit wohl kaum jemand rechnen konnte.

Lesetipp: Bei PlayStation Plus Premium fordern Fans Änderungen

Andere stimmen zu, schreiben von einem „fantastischen Monat“ oder, dass sie „alle [Titel] spielen werden“. Ebenso wird das etwas im Vergleich herausstechende Videospiel zur Kinderserie Bluey als gute Ergänzung für Abonnent*innen betrachtet, die bereits eine Familie gegründet haben.

Premium sorgt weiterhin für lange Gesichter

Doch, wie es so üblich ist: Wo einerseits gelobt wird, gibt es andererseits Kritik. In dem Fall betrifft das abermals das Premium-Abo, welches Zugang zu neuen Retro-Klassikern gewährt. Im Juli sind das zwei Spiele der Twisted Metal-Reihe, die zwar durchaus ihre Fans hat, aber nicht unbedingt Kassenschlager sind.

Dementsprechend gibt es für die Premium-Stufe ein paar lange Gesichter. „Cyberpunk eine große Überraschung … Premium wieder einmal eine Enttäuschung“, heißt es beispielsweise von sswishbone. Negativ fällt bei einigen ins Gewicht, dass es sich um zwei Spiele aus demselben Franchise handelt, wodurch die Vielfalt abhandenkommt.

Dennoch ergibt sich unter dem Strich mindestens beim Extra-Abonnement ein Aufwärtstrend. Ein anderes Spiel bei PlayStation Plus hat derweil einige Spieler*innen richtig überrascht.

Quelle: Reddit / @sswishbone, @McUpChuck, @Flottrooster, @iminiki