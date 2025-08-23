Ein PlayStation Plus-Abo ist wie ein monatlicher Griff in einen großen Lostopf, für den ihr je einmal pauschal bezahlt. Manchmal begegnen euch Titel, die ihr euer Interesse nur schwer wecken können und manch anderes Mal dürft ihr euch über ein oder mehr Spiele freuen, die ihr sowieso schon immer zocken wolltet.

Und es existiert auch noch eine weitere positiv besetzte Variante, die wenn sie eintrifft besonders aufregend ist: Ein gerade frisch veröffentlichtes Spiel bietet sich ab Minute eins über PS Plus an und kann von dort aus direkt euer Herz erobern. Die Chancen stehen gut, dass euch das mit der Auswahl in diesem August passiert, wenn man sich die allgemeine Rezeption von Sword of the Sea anschaut.

Sword of the Sea legt bei PlayStation Plus los und das mit Erfolg

Hinter dem Titel Sword of the Sea – erhältlich im PlayStation Plus-Abo und käuflich für PS5 und PC zu erstehen – verbirgt sich ein Surfabenteuer, das sich nicht einfach in einen simulierten Strandaufenthalt übersetzt, sondern euch in einer atmosphärischen Welt auf große Reise schickt. Unter euren Füßen klemmt auch kein klassisches Brett, sondern das sogenannte Hoverschwert, welches Eigenschaften von Snow-, Skate- und Surfboards gleichermaßen zur ultimativen Gleitpartie vereint.

Dieses mächtige Artefakt befördert euch über eine Wüste, deren Dünen ihr in blaue Wellen zurückverwandeln wollt, damit Lebewesen darin einkehren können. Während ihr dieser Aufgabe nachgeht, stoßt ihr unweigerlich auf die Überreste einer verlorenen Kultur und durchquert alte Ruinen, deren Aufbau an den eines Skateparks erinnert. Eure Fortbewegung lässt sich durch rasende Beschleunigung mit Absprüngen, sowie beispielsweise Flips oder Drehungen auflockern. Auf diese Weise macht ihr Gebrauch von Umgebungselementen wie Rampen und Halfpipes.

Lesetipp: Diese Spiele verlassen bald PlayStation Plus

Dringliche Empfehlung

Am 19. August ist für den neuen Titel der Macher*innen von ABZÛ, The Pathless und Journey der Startschuss gefallen. Normalerweise zahlt ihr für die durch einen klangvollen Soundtrack und fließende, künstlerische Optik gestützte Erfahrung 24,99 Euro mit einer PS5 (28,99 Euro am PC). Verfügt ihr jedoch über eine PS Plus-Mitgliedschaft, gibt es Sword of the Sea wie bereits angesprochen quasi gratis für euch.

Der Download kann sich auf jeden Fall lohnen, wie beispielsweise Spieler*innen auf Reddit aktuell betonen. „10/10, empfehle es wärmstens„, schreibt zum Beispiel der Ersteller oder die Erstellerin eines Threads zu dem Thema. In den Kommentaren schalten sich weitere bekennende Fans ein mit Aussagen wie „Bitte spielt dieses Spiel! Es ist großartig!“ oder auch „Liebe es, es ist wunderschön!“. Auch die Fachpresse scheint beeindruckt zu sein, wie der Blick auf einen Metascore von 89 verrät.

Welche Spiele ihr neben Sword of the Sea im August außerdem kostenlos dank PlayStation Plus bekannt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Quellen: Reddit r/playstation, Metacritic