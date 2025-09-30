PlayStation Plus: Brandneues Gratis-Juwel verblüfft jetzt seine Fans – „Ich kann nicht warten“

Erst kürzlich wurde seitens Sony bekanntgegeben, welche brandneuen Gratis-Games sich dem Premium-Spieleservice des japanischen Technikriesen schon bald anschließen sollen. Darunter ist auch ein taufrischer Titel zu finden, der die PlayStation Plus-Anhängenden bereits jetzt in helle Aufregung versetzt.

Denn obwohl die State of Play eher gemischte Gefühle hervorrief, wissen die schon im nächsten Monat kommenden, kostenlosen Spiele, die Abonnentinnen und Abonnenten vollends zu begeistern. Abgesehen davon spendierte man uns einen ersten waschechten Blick auf Marvel’s Wolverine, während auch Housemarques Saros vielversprechend wirkte. Doch die Show stahl die besagte Ergänzung für PS Plus …

PlayStation Plus: Fans zeigen sich begeistert von Neuzugang – „Bin auf die Knie gefallen“

Zugegeben: Wenn die Neuzugänge für PlayStation Plus zu den spannendsten Programmpunkten der State of Play zählen, ist dies womöglich gleichermaßen ein Grund zur Enttäuschung. Doch nicht in diesem Fall, denn allein die Enthüllung von Alan Wake 2 neben The Last of Us Part 2 und dem Remastered von Deus Ex sorgen für Tränen der Freude in den Augen der Fans. Die Aufmerksamkeit der Mitglieder zog dennoch ein völlig anderer Vertreter auf sich, der sich schon bald im Klassikerkatalog des Abo-Service wiederfinden wird: SoulCalibur 3.

Dies sieht auch die Community auf Reddit ähnlich, liest man hier doch besonders vorfreudige Kommentare wie „SoulCalibur 3. Das hat einen der besten Nebeninhalte, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Ich hoffe, dass man es direkt im Store kaufen kann“. Andere Nutzerinnen und Nutzer schließen sich diesem an: „Ich bin auf die Knie gefallen, als ich SoulCalibur 3 gesehen habe“ oder „Tekken 3 und SoulCalbur 3 – ich kann nicht warten“, heißt es hier.

Habt ihr SoulCalibur 3 noch nie gespielt, wird es jetzt also allerhöchste Zeit. Der Titel ist verdammt gut gealtert und weiß auch über 20 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf der PlayStation 2, wie er sein Publikum begeistert, während er nicht an Qualität eingebüßt haben dürfte. Vor allem der Chronicles of Sword-Modus bereitete Spielenden steten Spaß im Couch-Koop, weswegen zu hoffen bleibt, dass die PlayStation Plus Classics-Version eine Form der Online-Funktionalität mit sich bringt.

Was den exakten Releasezeitpunkt von SoulCalibur 3 im Abonnement der Spieleschmiede anbelangt, ist bislang noch Stillschweigen seitens Sony angesagt. Na ja, zumindest fast, denn 2025 soll es auf jeden Fall noch etwas werden. So heißt es also maximal drei Monate warten, ehe wir Soul Calibur 3 dann endlich auch auf der PlayStation 5 in unsere Arme schließen dürfen. Bis dahin könnt ihr euch aber garantiert die Zeit mit den weiteren neuen Spielen bei PlayStation Plus vertreiben.

