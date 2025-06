PlayStation Plus: Das erste Gratis-Spiel für August steht fest – ein grafisch-imposantes Adventure erwartet euch

Das Juni-Angebot für PlayStation Plus ist gerade erst an den Start gegangen, da wissen wir bereits, was uns im August erwartet. Im Rahmen der State of Play hat Sony den ersten Titel verraten, der euch im sommerlichen Monat auf der PS5 erwartet.

Genauer gesagt bekommt ihr ihn gratis, wenn ihr über ein Abo von PlayStation Plus Extra oder Premium verfügt. Zwar müsst ihr euch noch ein wenig in Geduld üben, aber angesichts der bisherigen Infos könnte sich die Wartezeit auf jeden Fall lohnen: Es wird ein visueller Augenschmaus.

PlayStation Plus: Dieses Grafik-Highlight gibt es im August

Natürlich gilt das nur, falls sich in den letzten Wochen der Entwicklung nicht noch eine Verschiebung ergibt. Wenn aber alles nach Plan verläuft, könnt ihr euch im August bei PlayStation Plus Extra und Premium über Sword of the Sea freuen. Hinter dem atmosphärischen Spiel steckt das Studio Giant Squid, welches ihr schon möglicherweise von Abzu oder Pathless kennt.

Vor allem der visuelle Stil sticht heraus, erinnert er doch sehr an den einstigen PlayStation-Hit Journey. Überraschend ist das aber nicht: Hinter dem zuständigen Team steckt Matt Nava, der in der Vergangenheit bei thatgamecompany als Art Director beschäftigt gewesen ist, ehe er sich mit seiner eigenen Firma selbstständig gemacht hat.

Lesetipp: Die besten PS Plus-Spiele stellen wir euch hier vor

Sword of the Sea ist aber nicht exakt so wie Journey, auch wenn die Vergleiche wie gesagt sehr nahe liegen. Anders als im 13 Jahre alten Wüsten-Abenteuer sind wir dieses Mal mit einem Surfbrett unterwegs und alles dreht sich um die schnelle und flüssige Fortbewegung. Inspiriert sei das Team, so schreibt es das Studio im PS Blog selbst, von den „klassischen Skating- und Snowboard-Spielen der Vergangenheit“.

Ab wann ist der Gratis-Titel spielbar?

Dementsprechend sind die Welten von Sword of the Sea auch ein Stück weit so aufgebaut: In der Wüste erreichen wir beispielsweise Ruinen, die wie Skate-Parks aufgebaut sind. Sie stecken voller Geheimnisse, Rampen und sogar Wallrides, die wir für uns nutzen können. Später füllen wir das Land mit Wasser, schaffen es Meeresbewohner zurückzubringen und bekommen neue Möglichkeiten.

Klingt für euch richtig interessant? Dann solltet ihr euch den 19. August im Kalender rot markieren. Dann erscheint nämlich Sword of the Sea für die PlayStation 5 – und ist am Releasetag auch direkt über PlayStation Plus Extra und Premium gratis spielbar. Alternativ gibt es das Spiel auch für den PC via Steam, ist dort aber nicht in einem Abo enthalten.

Im Trailer könnt ihr die schöne Grafik schon jetzt bestaunen:

Mit dem Releasetermin von Sword of the Sea im Hinterkopf wissen wir damit auch, dass es das komplette Angebot für PlayStation Plus Extra und Premium ebenfalls ab dem 19. August gibt. Welche Titel dann aber noch enthalten sind, erfahren wir erst wenige Tage zuvor. Falls ihr euch derweil fragt, was noch auf der State of Play für die PS5 angekündigt wurde, erfahrt ihr das in seiner separaten Mitteilung.

