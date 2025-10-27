PlayStation Plus: Das erste Gratis-Spiel für November ist bekannt – ein grafisch-imposantes Cyberpunk-Spiel erwartet euch

Eigentlich gibt Sony erst am kommenden Mittwoch preis, welche Gratis-Spiele es im November mit PlayStation Plus Essential gibt. Ein wohlbekannter Insider ist dem Unternehmen aber jetzt zuvorgekommen und hat bereits einen von insgesamt drei Titeln verraten, die ihr schon bald in eure Bibliothek stopfen könnt.

Sollte die Angaben des Leakers stimmen, könnt ihr euch schon jetzt auf ein grafisch beeindruckendes Kleinod freuen. Das 2022 veröffentlichte Spiel konnte im Jahr des Release unter anderem zwei Preise bei den The Game Awards abstauben und erfreut sich bis heute über außerordentlich viele positive Stimmen. Na, schon erraten, worum es geht?

PlayStation Plus: Cyberpunk-Abenteuer mit Meow-Bonus als Gratis-Spiel

Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen: Geht es nach dem in der Szene bekannten und oft vertrauenswürdigen Leaker billbil-kun gibt es im November bei PlayStation Plus Essential als Gratis-Spiel Stray. Das von Annapurna Interactive veröffentlichte und von BlueTwelve entwickelte Third-Person-Adventure sieht nicht nur optisch wunderschön aus, sondern bietet auch noch einen ungewöhnlichen Protagonisten.

In einer gefühlt verlassenen, nur noch von Robotern besiedelten Cyberpunk-Stadt schlüpfen wir in die Rolle eines orangen Katers. Der wird zu Beginn von seiner Familie getrennt und jetzt liegt es an uns, sie wieder zu vereinen. Dafür streunen wir im wortwörtlichen Sinne durch die Gegend, fassen mit der Pfote alles an, was nicht niet- und nagelfest ist und bekommen zudem Hilfe. In Form der Drohne B-12, die uns vor allem bei Rätseln und dem einen oder anderen Dialog unter die Gliedmaßen greift.

Lesetipp: Zum Test von Stray für die PlayStation 5

Stray ist für Annapurna Interactive und BlueTwelve ein großer Hit gewesen. Das Sci-Fi-Katzen-Abenteuer hat sich gut verkauft, konnte zudem im selben Jahr mehrere große Preise abräumen. Falls ihr seinerzeit dem Katzenblick nicht über den Weg getraut habt, könnt ihr in wenigen Tagen eure Meinung ändern. Zumindest, wenn ihr PlayStation Plus derzeit abonniert habt.

Stray ist ein alter Bekannter

Wer schon länger beim kostenpflichtigen Sony-Service an Bord ist, dürfte sich vielleicht angesichts dieser Meldung ein wenig die Augen reiben. Stray ist eigentlich gar nicht neu, aber in gewisser Weise dann doch. Ja, das müssen wir kurz erklären.

Zum Release am 19. Juli 2022 ist der Debüttitel des französischen Studios nämlich sofort Teil von PlayStation Plus Extra gewesen. Dort verbrachte die schnurrende Erfahrung rund ein Jahr, ehe anschließend der Abgang erfolgte. Seitdem ist das Adventure nicht gesehen worden, kehrt aber nun offenbar zurück, wenn auch dieses Mal im Essential-Abo.

Das hat einerseits den Nachteil, dass ihr nur einen Monat Zeit habt, das Angebot wahrzunehmen. Andererseits: Ist der Titel einmal eingelöst, könnt ihr ihn jederzeit, ein aktives Essential-Abo vorausgesetzt, aus dem PSN erneut herunterladen. Die offizielle Bestätigung für Stray erfolgt voraussichtlich diesen Mittwoch, dem 29. Oktober. Derweil verraten wir euch hier, welche Gratis-Games ihr aktuell noch bei PS Plus abstauben könnt.

Quelle: billbil-kun via dealabs