PlayStation Plus: Das nächste große Gratis-Spiel steht fest und es ist ein echter Schocker – „Perfekt“

Gerade erst konnte sich Sony für PlayStation Plus Essential ein großartiges Horrorspiel sichern, da ist offenbar für den laufenden Monat Oktober noch ein weiterer gruseliger Neuzugang geplant. Das berichtet zumindest derzeit ein wohlbekannter Insider.

Sofern dessen Aussagen der Wahrheit entsprechen, und das ist sehr oft der Fall, dann dürft ihr schon sehr bald ohne Zusatzkosten in das Silent Hill 2 Remake aufbrechen. Zumindest, sofern ihr mindestens PlayStation Plus Extra abonniert habt.

Silent Hill 2: Insider kündigt PS Plus-Neuzugang an

Die aktuelle Information, welche weder von Sony noch von Konami derzeit bestätigt ist, stammt vom populären Insider billbil-kun. Dieser ist für die französische Seite dealabs zuständig und konnte in der Vergangenheit schon etliche Infos zu PlayStation Plus vorab verraten. Dieses Mal steht bei ihm Silent Hill 2 im Fokus.

Das Remake des Horrorklassikers ist erst vor rund einem Jahr für den PC und die PlayStation 5 erschienen. Wer sich bislang trotz guter Wertungen und viel Lob seitens der Spieler*innen nicht dazu durchringen konnte, dem Gruselerlebnis eine Chance zu geben, bekommt somit eine weitere Möglichkeit – die deutlich günstiger ausfällt im Vergleich zum Einzelkauf.

Denn laut billbil-kun ist Silent Hill 2 als eines der vielen Gratis-Spiele für PlayStation Plus Extra vorgesehen. Woher er seine Informationen bezieht, bleibt wie üblich im Unklaren. Allerdings haben die Aussagen seinerseits früher nahezu immer ins Schwarze getroffen.

Ab wann gibt die neuen PS Plus-Spiele?

Sofern alles nach Plan verläuft, erfahren wir schon sehr bald, welche Spiele wirklich für PlayStation Plus Extra und Premium diesen Monat bereitgestellt werden. Voraussichtlich am 15. Oktober 2025 enthüllt Sony das Angebot, welches Kund*innen dann eine Woche später in Anspruch nehmen können.

Sprich: Ab dem 21. Oktober sollte das neue Line-up für PlayStation Plus Extra zum Download bereitstehen. Dann aller Voraussicht nach auch mit Silent Hill 2. Etwas, worüber sich Fans bereits jetzt freuen: „Verdammt, zwei großartige Horrorspiele diesen Monat: Alan Wake 2 und Silent Hill 2. Perfekt!“, schreibt beispielsweise East_Monk_9415 auf Reddit. Jemand anderes ergänzt: „Ich würde es lieben. Ich habe noch nie ein Silent Hill gespielt“.

Falls ihr euch derweil schon auf den Gruseltrip vorbereiten wollt: Hier geht’s zu unserem Test der Neuauflage von Silent Hill 2. Als kleiner Spoiler sei verraten, dass es dem Studio gelungen ist, den Klassiker sauber in die Moderne zu bringen.

Quelle: billbilkun (via dealabs), Reddit / @East_Monk_9415, @AdamH96