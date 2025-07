PlayStation Plus: Diese 3 neuen Gratis-Spiele gibt es schon sehr bald für euch

Der Sommer ist im vollen Gange und der nächste Monatswechsel steht an: Das Juli-Kapitel wird zu- und der August aufgeschlagen. Das bedeutet auch? Richtig, es gibt bald neue Gratis-Spiele für PlayStation Plus.

Genauer gesagt für die Essentials-Stufe, sprich für den günstigen Einstieg in die Welt von Sonys Abo-Welt. Habt ihr euch für diesen Service entschieden, könnt ihr euch im neuen Monat abermals die eigene Bibliothek, wenn auch nur digital, weiter auffüllen. Und was genau erwartet euch?

PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im August für Essential

Insgesamt sind es wieder drei Gratis-Spiele, die euch Sony mithilfe von PlayStation Plus Essential zur Verfügung stellt. Alternativ könnt ihr natürlich auch mit den beiden teureren Stufen, Extra und Premium, auf diese zugreifen. In allen Fällen müsst ihr jedoch euer Abo beibehalten, um dauerhaft Zugriff auf das Angebot zu erhalten.

Nun aber zu den Spielen. Im August könnt ihr euch auf diese Titel freuen:

Lies of P – PS5, PS4

– PS5, PS4 DayZ – PS4

– PS4 My Hero One’s Justice 2 – PS4

Highlight ist in diesem Monat gewiss das Soulslike Lies of P, welches im September 2023 erstmals erschienen ist. Nachdem es eine ganze Zeit lang im Xbox Game Pass erhältlich gewesen ist, folgt jetzt also der Wechsel ins Abo-Lager von Sony. Das knackig-schwere Action-Rollenspiel solltet ihr euch aber definitiv nicht entgehen lassen, wenn ihr FromSoftware-Spiele generell und Bloodborne insbesondere mögt.

Lies of P versetzt euch als Spieler*in in die Stadt Krat und dort erlebt ihr eine Art lose Neuinterpretation der Geschichte von Pinocchio. Im Mittelpunkt stehen jedoch vor allem die Kämpfe und der deftige Schwierigkeitsgrad, der euch bei den Bossen garantiert vor die eine oder andere Herausforderung stellt. Mehr über die Stärken des Soulslikes erfahrt ihr in unserem Test zu Lies of P.

Ab wann sind die Gratis-Spiele freigeschaltet?

Falls ihr sofort losgehen wollt, müsst ihr euch aber noch ein paar Tage gedulden. Die neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential stehen euch erst ab Dienstag, dem 5. August 2025, zur Verfügung. Wie üblich erfolgt der Wechsel im Laufe des genannten Tages.

Falls ihr übrigens gerade erst euer Abo abgeschlossen habt, könnt ihr übrigens die Wartezeit effektiv nutzen. Bis zum 4. August habt ihr nämlich noch die Möglichkeit, die aktuellen PlayStation Plus Gratis-Spiele vom Juli wahrzunehmen. Unter anderem erwartet euch Diablo 4.

