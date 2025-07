PlayStation Plus: Diese 5 Gratis-Spiele übersehen Fans oft – „größter Spaß, den ich je hatte“

Wer PlayStation Plus abonniert hat, bekommt monatlich eine stetig wachsende Spielebibliothek. Angesichts der vielen Titel kann es aber schon mal passieren, dass das eine oder andere Game durchs Raster fällt.

Aber was, wenn euch dann ausgerechnet ein richtiger Hit durch die Lappen geht? Das wäre ganz schön belastend, aber zum Glück gibt es immer wieder Fans, die auf kleinere Titel oder Spiele auf der PS4 und PS5, die nicht sofort im Mittelpunkt stehen, aufmerksam machen. So wie jetzt auch wieder.

PlayStation Plus: Diese Gratis-Spiele solltet ihr nicht übersehen

Auf Reddit hat der oder die Nutzer*in Kindwashereik eine ganz simple Frage gestellt: „Welche Spiele auf PlayStation Plus werden am meisten übersehen?“ – und direkt jede Menge Antworten erhalten. Wichtig war ihm oder ihr, dass es sich nicht um die großen Spiele handelt wie God of War, sondern eher Indie-Produktionen. Enthalten können sie sowohl im Extra-, als auch im Premium-Abo sein.

Wir haben uns einmal für euch durch die fast 250 Kommentare durchgewühlt und wollen an dieser Stelle fünf von der im Reddit-Thread vorgestellten Gratis-Spiele näher bringen. Inklusive Angabe, über welches Abo ihr den entsprechenden Zugriff erhaltet.

Lesetipp: Für diese Gratis-Downloads braucht ihr übrigens kein PS Plus

Hier die Liste mit den fünf erwähnten Spielen:

Killer Frequency (PS Plus Extra): First-Person-Horror-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Radio-Moderators schlüpft und Anrufer*innen helfen müsst, vor einem Serienkiller zu fliehen. Specific_Rest_3140 urteilt: „Wahrscheinlich der größte Spaß, den ich je mit einem PS Plus-Spiel hatte.“

(PS Plus Extra): First-Person-Horror-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Radio-Moderators schlüpft und Anrufer*innen helfen müsst, vor einem Serienkiller zu fliehen. Specific_Rest_3140 urteilt: „Wahrscheinlich der größte Spaß, den ich je mit einem PS Plus-Spiel hatte.“ The Forgotten City (PS Plus Extra): Ein Mystery-Game, bei dem ihr über 2.000 Jahre in die Vergangenheit reist und richtige Detektivarbeit leisten müsst. Eine „sehr angenehme Überraschung“, heißt es von Full_Breaker.

(PS Plus Extra): Ein Mystery-Game, bei dem ihr über 2.000 Jahre in die Vergangenheit reist und richtige Detektivarbeit leisten müsst. Eine „sehr angenehme Überraschung“, heißt es von Full_Breaker. Sayonara Wild Hearts (PS Plus Extra): „Ein Knaller von Anfang bis Ende“, fasst Faytal_Monster diesen Titel zusammen, der sich etwas schwer in Worte fassen lässt. Es geht ums Motorradfahren, um Musik und eine visuell fast schon psychedelische Erfahrung.

(PS Plus Extra): „Ein Knaller von Anfang bis Ende“, fasst Faytal_Monster diesen Titel zusammen, der sich etwas schwer in Worte fassen lässt. Es geht ums Motorradfahren, um Musik und eine visuell fast schon psychedelische Erfahrung. Jeanne D’Arc (PS Plus Premium): Ein Rollenspiel mit vielen taktischen Kämpfen, welches einst für die PSP seitens Level-5 erschienen ist. Die angepasste Version für PS4 und PS5 bezeichnet SwordGunScienceMagic als „großartig“.

(PS Plus Premium): Ein Rollenspiel mit vielen taktischen Kämpfen, welches einst für die PSP seitens Level-5 erschienen ist. Die angepasste Version für PS4 und PS5 bezeichnet SwordGunScienceMagic als „großartig“. Paradise Killer (PS Plus Extra): Ein weiteres Mystery-Spiel, bei dem ihr als Detektivin einen Mord auf einem Inselparadies aufklären müsst – oder vielleicht eine falsche Person verurteilt. Dank „ausgezeichnetem Writing und herausragender Atmosphäre“ eine absolute Empfehlung von fennmeister.

Natürlich sind das längst nicht alle Spiele, die im Thread namentlich auftauchen, sondern lediglich eine kleine Auswahl. Sie zeigen aber eigentlich schon ganz gut, was für Spieleperlen teilweise in eurem Abo für PS4 oder PS5 lagern. Die neusten Gratis-Spiele von PlayStation Plus stellen wir euch derweil hier vor.

Quelle: Reddit / @Kindwashereik, @Specific_Rest_3140, @Full_Breaker, @Faytal_Monster, @SwordGunScienceMagic, @fennmeister