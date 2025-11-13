PlayStation Plus: Diese 9 Gratis-Games erwarten euch noch diesen Monat

Wieder ein Monat rum… naja, stimmt eigentlich nicht, er ist gerade mal halb rum. Aber es ist wieder der monatlich wiederkehrende Zeitpunkt, an dem die neuen Spiele für den Katalog von PlayStation Plus bekanntgegeben werden. Nutzer*innen der Extra- und Premium-Stufe können sich über neun hinzugekommene Spiele freuen.

Dazu gehören wahrlich mehr als ein absoluter Meilenstein in der Videospielgeschichte, ein mysteriöses Survival-Game, ein intensiver Koop-Shooter und ein fordernder Knobelspaß, und, und, und … aber seht selbst.

PlayStation Plus: GTA 5 kehrt zurück

Seit einigen Tagen dürft ihr im Essential-Abonnement von PlayStation Plus schon auf die drei Gratis-Spiele Stray, Totally Accurate Battle Simulator sowie EA Sports WRC 24 zugreifen. Ab dem 18. November gesellen sich auch für die Kund*innen von Extra und Premium neun Titel hinzu. Mit letzterer Abo-Stufe habt ihr ab sofort auch die Möglichkeit, dank eines neuen Updates digitale PS5-Spiele aus der eigenen Bibliothek direkt auf dem PS Portal zu streamen. Cloud-Streaming wird von zahlreichen Blockbustern wie Ghost of Yōtei, Astro Bot, Borderlands 4 oder Fortnite unterstützt.

Folgende Titel werden ab dem 18. November in den Spielekatalog hinzugefügt:

Grand Theft Auto 5 – PS5, PS4

– PS5, PS4 Pacific Drive – PS5

– PS5 Still Wakes The Deep – PS5

– PS5 Insurgency: Sandstorm – PS5, PS4

– PS5, PS4 Thank Goodness You’re Here! – PS5, PS4

– PS5, PS4 The Talos Principle 2 – PS5

– PS5 Monster Jam Showdown – PS5, PS4

– PS5, PS4 MotoGP 25 – PS5, PS4

– PS5, PS4 Tomb Raider: Anniversary – PS5, PS4 (nur Premium)

Lesetipp: Das sind die Gratis-Spiele im PlayStation Plus Essential Abo

Besonders über GTA 5 dürften sich viele freuen; nachdem der Nachfolger erneut verschoben wurde, wird es vielleicht Zeit, noch einmal mit Michael, Trevor und Franklin durch den Moloch Los Santos zu streifen. Aber auch der Survival-Road-Trip Pacific Drive, in dem ihr euch nicht nur um euer eigenes Wohl, sondern auch das eures Fahrzeugs sorgen müsst, hat das Potenzial zur Begeisterung.

Ein besonderes Schmankerl kommt Premium-Nutzer*innen zugute: Erstmals kann mit Tomb Raider: Anniversary eine Emulation des PS2-Klassikers auf der PlayStation 4 und 5 gespielt werden. Wenn ihr abstimmen wollt, was die besten Gratis-Games des Jahres auf PlayStation Plus waren, könnt ihr hier mal nachschauen.

Quelle: blog.playstation