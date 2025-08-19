PlayStation Plus: Diese Spiele verlassen bald das Abo, darunter ein absolutes Highlight

„Time to Say Goodbye“ ist nicht nur ein berühmter Song von Andrea Boticelli und Sarah Brightman, sondern auch ein Mantra, mit dem sich PlayStation Plus-Abonnen*tinnen regelmäßig konfrontiert sehen.

Denn auch, wenn Sony die digitale Bibliothek der Kategorien Extra und Premium alle Nase lang mit neuen Spielen füttert, verabschieden sich genauso häufig auch derzeitig im Katalog residierende Titel wieder. Nun ist bekannt, von welchen Games ihr im Rahmen eures Abos demnächst Lebewohl sagen müsst und eines davon solltet ihr vorher unbedingt noch spielen.

PlayStation Plus: Von diesen Games müsst ihr euch im September verabschieden

Auch wenn eine offizielle Ankündigung von Sony noch aussteht, verrät ein Blick in den japanischen PlayStation Store (via Reddit-Nutzer*in biirudaichuki) bereits, welche PlayStation Plus-Spiele im September aus dem Abo-Service fliegen. Sieben Stück sind es dieses Mal, allerdings vorrangig kürzere, sodass sich ein Marathon bis zum Abschied durchaus lohnen könnte, wenn ihr alles aus eurer Mitgliedschaft herausholen wollt.

Diese PlayStation Plus-Spiele verlassen im September das Abo:

UFC 5

The Plucky Squire

Road 96

Pistol Whip

Odin Sphere: Leifthrasir

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Dragon’s Crown Pro

Konzentriert ihr euch bei allen Titeln lediglich darauf, die Story abzuschließen, seid ihr HowLongToBeat zufolge etwa 85 Stunden beschäftigt, wobei 30 davon vom Rollenspiel Odin Sphere: Leifthrasir stammen. Zusammen mit Dragon’s Crown Pro stammt es vom Entwicklerstudio Vanillaware, das nischige, aber durchaus gelungene Videospiele produziert und in vielen verschiedenen Genres unterwegs ist.

Ein klares Highlight

Falls ihr nicht einfach mal so 85 Stunden aus dem Ärmel schütteln könnt und nur noch Zeit für eines der bald gehenden PlayStation Plus-Spiele ist, solltet ihr euch unbedingt The Plucky Squire anschauen. Das bei uns als Der Kühne Knappe bekannte Abenteuer rund um einen kleinen Ritter, der in einem Kinderbuch haust, ist nämlich ein echtes Juwel und mit unter zehn Stunden ein toller Snack für zwischendurch.

Lesetipp: Dieses PS Plus-Spiel solltet ihr nicht verpassen

Startet ihr zunächst auf den Seiten des erwähnten Buches, müsst ihr schon bald aus dem Papier ausbrechen und durch ein Kinderzimmer wandeln, wechselt also zwischen 2D- und 3D-Perspektive hin und her. Spielerisch erinnert The Plucky Squire derweil an klassische Zelda-Titel, euch erwartet daher eine Mischung aus Kämpfen und Rätseln.

Mit seiner innovativen Ideen und den überraschenden Minispielen sowie dem überaus einzigartigen Look ist das 2024 erschienene Indie ein abwechslungsreiches Abenteuer, dass ihr euch im Rahmen eures PlayStation Plus-Abos nicht entgehen lassen solltet, bevor es bald den Katalog verlässt. An anderer Stelle verraten wir euch hingegen, welche neuen Spiele ihr jetzt als Mitglied ohne Zusatzkosten genießen könnt.

Quelle: Reddit /@biirudaichuki, HowLongToBeat