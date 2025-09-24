PlayStation Plus: Diese Spiele verlieren ein wichtiges Feature – eines von ihnen schon bald

Als digitales Abo sind die Inhalte von PlayStation Plus oft flüchtiger Natur: Spiele kommen und gehen, ihr solltet euch also nie auf verfügbaren Titeln ausruhen.

Gleichzeitig sind viele Multiplayer-Ableger Teil von Sonys Service und die haben, solange die Stop Killing Games-Kampagne noch nicht Erfolg hatte, in der Regel ein Ablaufdatum – insbesondere, wenn sie auf jährliche Releases ausgelegt sind. So müsst ihr euch bei einigen Titeln leider darauf einstellen, dass sie in Zukunft nicht mehr online spielbar sind.

PlayStation Plus: Ende der Fahnenstange für Online-Modi in 2K-Spielen

So auch bei zahlreichen Sportspielen von 2K, die ihr im Rahmen eurer PlayStation Plus-Mitgliedschaft genießen könnt. Darüber gestolpert ist Reddit-Nutzer*in kabirsingh84, finden könnt ihr alle 15 Titel, bei denen man in den nächsten Jahren den Stecker zieht oder bereits gezogen hat, auf der offiziellen Website von 2K. Denn ja, dort sind auch Games gelistet, die auf ihren Online-Modus bereits verzichten mussten.

Um zurück zum Thema PlayStation Plus zu kommen: Vier Spiele aus der Liste stechen besonders hervor. Drei von ihnen konntet ihr euch als monatliche Games ohne Zusatzkosten sichern, wenn ihr Essential nutzt (PGA TOUR 2K23, WWE 2K24 und NBA 2K25), eines ist frisch in die Extra-Bibliothek gepurzelt (WWE 2K25). Bei letzterem habt ihr immerhin noch bis zum 14. März 2027 Zeit, bevor 2K die Schotten dicht macht und auch PGA TOUR 2K23 stellt seinen Online-Dienst erst am 28. Februar 2027 ein.

Doch nicht alle Spiele haben so großzügige Zeitfenster. NBA 2K25 beispielsweise ist nur bis zum 31. Dezember 2026 online spielbar und bei WWE 2K24 könnt ihr sogar nur bis zum 5. Januar 2026 per Internetverbindung in den Ring steigen – das sind nicht mal mehr vier Monate! Wer nochmal ordentlich die Fetzen fliegen lassen will, sollte sich also ranhalten, denn die Gnadenfrist rückt mit großen Schritten näher.

Auf Reddit sind Nutzer*innen natürlich wenig angetan von dieser Nachricht: Klar, wer verliert schon gerne ein solch essenzielles Feature von Spielen? Immerhin könnt ihr mit den Deadlines im Hinterkopf noch ein paar Ründchen einplanen und werdet nicht vor vollendete Tatsachen gestellt. Derweil feiern PlayStation Plus-Mitglieder gerade ein grandioses RPG.

