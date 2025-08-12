PlayStation Plus: Dieser Blockbuster spaltet gerade die Spieler – „hübsch, aber schnell langweilig“

PlayStation Plus-Abonnent*innen wird so schnell wohl nicht langweilig: Während sie auf die monatlichen Freebies warten, wird ihnen in den teureren Kategorien eine durchaus umfangreiche digitale Bibliothek zuteil.

Darin findet sich nämlich eine abwechslungsreiche Auswahl, die von Indie bis AAA und einmal durch alle Genres reicht. Darin auch enthalten: Der Harry Potter-Blockbuster Hogwarts Legacy, der bei seinem Release im Februar 2023 unzählige Spieler*innen um den Zauberstab wickelte. Doch ausgerechnet jenes Abenteuer ist nun Auslöser für hitzige Debatten fernab der von Flohpulver erfüllten Klassenräume.

PlayStation Plus: Hogwarts Legacy-Lobeshymne sorgt für Diskussionen

Auf Reddit hat Nutzer*in Dislexicpotato Hogwarts Legacy nämlich über den grünen Klee gelobt: Es sei seine oder ihre „bislang liebste PlayStation Plus-Erfahrung“, und das, nachdem das ursprüngliche Marketing zunächst nicht bei ihm oder ihr zünden konnte. Als Teil des Abos kam nun die Wende: Dislexicpotato lobt das World Building, die Liebe zum Detail, die „schockierend schicke“ Optik und das „befriedigende Kampfsystem.“ Eine klare Empfehlung also.

Hier findet ihr den ursprünlichen Post:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren folgt Zustimmung, aber auch viel Kritik am Spiel. „Ich wünschte einfach, es wäre etwas ausgearbeiteter. Es ist hübsch und es macht Spaß, die ikonischen Orten zu besuchen, wurde aber schnell langweilig für mich“, schreibt etwa Targash. Eine ähnliche Aussage kommt auch von juancarlord: „Es hat sehr gut und sehr spannend angefangen. Aber nach und nach hat es sich wie Arbeit angefühlt.“

„Ich habe die Schule geliebt, aber der Rest des Spiels war bestenfalls mittelmäßig“, heißt es derweil von Xilver79. Viele Kommentare wagen diesen Spagat: Hogwarts Legacy hat einige Stärken, aber eben auch Schwächen und die hübsche Open World kann nicht dauerhaft vor Ermüdung schützen. Gut also, dass PlayStation Plus-Abonennt*innen seit April ohne zusätzliche Kosten auf den Spuren der Hexen und Zauberer wandeln können.

Lesetipp: Unser Test zu Hogwarts Legacy

Denn es gibt auch einige positive Stimmen, die der eingangs erwähnten Lobeshymne voll und ganz beipflichten – und das Open World-Rollenspiel vielleicht nie ausprobiert hätten, wenn es nicht auf einem Nimbus 2001 in den Online-Dienst geflogen wäre. Deutlich mehr Ärger verursacht derweil ein ärgerlicher Fehler bei PlayStation Plus, der die Nutzung von einem Teil des Abos einschränkt.

Quelle: Reddit /@Dislexicpotato, Targash, juancarlord, Xilver79