PlayStation Plus: Dieses brandneue Spiel bekommt ihr jetzt überraschend gratis – „Liebe ich total“

Jahrelang hat Ubisoft seinen Haus- und Hof-Prinzen im Regen stehen gelassen, aber 2024 änderte sich das mit The Lost Crown und The Rogue Prince of Persia. Letzteres ist bislang nur am PC erhältlich gewesen, aber anlässlich der gamescom folgt jetzt eine überraschende Ankündigung.

Zum einen gibt es den Roguelite-Ableger des Prinzen nun vollständig als Version 1.0, zum anderen steht er jetzt auch Konsolen-Spieler*innen auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung. Aber das wirklich besondere? Ihr könnt das frisch veröffentlichte Spiel der Dead Cells-Macher sogar gratis spielen – PlayStation Plus und Xbox Game Pass vorausgesetzt.

The Rogue Prince of Persia: Das Bonus-Spiel für PS Plus und Xbox Game Pass

Obwohl die Gratis-Spiele des aktuellen Monats für PlayStation Plus Extra und Premium schon länger feststehen, haben Sony und Ubisoft bezüglich The Rogue Prince of Persia dicht gehalten – und nicht nur uns damit völlig kalt erwischt. Denn ab sofort könnt ihr den Titel mithilfe eures Abos herunterladen und zocken.

Normalerweise kostet euch der Roguelite-Spaß, welcher aus der Feder der Entwickler*innen von Dead Cells stammt, 29,99 Euro. Im Rahmen von PS Plus könnt ihr diesen jedoch ohne Zusatzkosten für die PlayStation 5 herunterladen und rauf und runter spielen. Voraussetzung ist allerdings ein Abonnement der Stufe Extra oder Premium. Bei den Fans kommt die Überraschung bereits gut an: „Liebe ich total“, schreibt zum Beispiel muzicme4u auf Reddit.

Falls ihr weder PlayStation noch Plus-Abo euer Eigen nennt, sondern euch eher bei Microsoft heimisch fühlt, gibt es dort ebenso gute Nachrichten. Denn The Rogue Prince of Persia ist auch mithilfe des Xbox Game Pass auf der Series X|S und am PC gratis spielbar. Alternativ steht eine Kaufversion auf Steam, im Epic Games Store und bei Ubisoft Connect zur Verfügung.

Was ist eigentlich The Rogue Prince of Persia?

Sofern ihr übrigens gerade auf dem Schlauch steht und nicht wisst, um welches Prince of Persia-Spiel es sich handelt, greifen wir euch gerne unter die Arme. Anders als beim Anfang 2024 veröffentlichten The Lost Crown handelt es sich bei The Rogue nicht um ein klassisches Metroidvania, obwohl einzelne Elemente trotzdem drinstecken.

Der Ableger von Evil Empire ähnelt stattdessen eher Dead Cells, was nicht überrascht, steckt doch zum großen Teil das gleiche Team dahinter. Das heißt in bester 2D-Manier springen, klettern und rennen wir von links nach rechts, weichen Fallen aus, wehren uns gegen verschiedene Feinde und passen auf, dass wir nicht zu früh das Zeitliche segnen. Passiert das, geht es wieder von vorn los – hier greift das Roguelite-System.

Im Trailer seht ihr vom neuen Prinzen-Spiel:

Nach und nach schalten wir neue Waffen und Medaillen frei, die uns helfen, etwas besser durch die komplexen und verzweigten Levelabschnitte zu kommen. Ziel ist es, am Ende Persien und dessen Bewohner*innen zu retten, nachdem ausgerechnet ein Fehler des jungen Prinzen zu Gedeih und Verderb geführt hat.

Falls ihr bereits mit Dead Cells jede Menge Spaß hattet, solltet ihr The Rogue Prince of Persia auf jeden Fall eine Chance einräumen. Derweil findet ihr hier alle weiteren Gratis-Spiele von PlayStation Plus in diesem Monat.

