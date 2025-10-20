PlayStation Plus: Dieses Gratis-Game mit „Meisterwerk“-Status solltet ihr jetzt erst recht eintüten

Obwohl das Abo-Modell PlayStation Plus euch jeden Monat eine überschaubare Menge an kostenlosen Spielen bietet, und euch nicht mit LKW-Ladungen davon zuschüttet, ist es trotzdem allein zeitlich nicht immer möglich, jedes einzelne wirklich in Anspruch zu nehmen, geschweige denn ausgiebig zu genießen. Da kann es schon mal vorkommen, dass die ein oder andere Perle völlig untergeht, zum Beispiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Jenes findet ihr schon seit geraumer Zeit im PS Plus Extra-Katalog, kann also gut sein, dass es seit dem in euren Augen von den etlichen Neuzugängen überschüttet wurde. Sollte das der Fall sein, bietet sich jetzt der perfekte Zeitpunkt, nachträglich noch aufzuspringen. Denn ein kostenloses Update hebt die virtuelle Ninja-Erfahrung jetzt auf ein neues Level. So genießt ihr sie gleich beim ersten Mal in ihrer besten Form.

Der ursprüngliche Release von Shadow Tactics: Blades of the Shogun geht zurück auf das Jahr 2016. Entwicklungsarbeiten gehen auf die Kappe des deutschen Studios Mimimi Games, welches leider im Jahr 2023 die Schotten dicht machen musste. Und trotzdem erscheint nun wie von Geisterhand ein neues Update für das Echtzeit-Strategiespiel, welches die PS4-Version kostenlos auf eine PlayStation 5-Version anhebt. Spielt ihr aktuell also noch die alte Fassung auf der neuen Konsole, dürft ihr jetzt von verbesserten Ladezeiten, stärkerer Performance und der Unterstützung von 4K und 60fps profitieren.

Die Community fragt sich jetzt aber zurecht: Wenn Mimimi Games die Koffer gepackt hat, wer arbeitet dann noch an dem Shadow Tactics-Ableger? Die Antwort hat ein*e Reddit-Nutzer*in aus einem Newsletter gezogen: „Der Port wurde (erneut) von Max Stegen in Zusammenarbeit mit Daedalic Entertainment entwickelt“. Keine Selbstverständlichkeit, dass ein Spiel nach der Trennung von seinem Schöpfer und außerdem im Alter von zehn Jahren immer noch gepflegt wird.

Lesetipp: PlayStation Plus-Geheimtipp begeistert mit offener Welt

Diesen Umstand hat man wohl vor allem der Beliebtheit des Spiels zu verdanken. Shadow Tactics: Blades of the Shogun hat über die Jahre einen Berg an glänzenden Bewertungen zusammengetragen. Blickt man beispielsweise auf Steam, springen dort die über 37.000 Rezensionen ins Auge, welche insgesamt mit einer 96-prozentigen Empfehlungsrate „äußerst positiv“ ausfallen. Auf Reddit kommentiert eine Person die Nachricht zum erfolgten PlayStation 5-Update mit den Worten: „Diese Spiel ist ein Meisterwerk„, was angesichts der allgemeinen Rezeption durchaus zutreffend sein dürfte.

Ihr wisst jetzt also: Wenn ihr ein PS Plus Extra-Abo habt, solltet ihr Shadow Tactics: Blades of the Shogun als kostenlosen Download unbedingt auf dem Schirm haben. Welche neuen Spiele in diesem Monat dem PlayStation Plus-Service Hallo sagen, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quellen: Reddit r/PlayStationPlus, Steam / Shadow Tactics: Blades of the Shogun