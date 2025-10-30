PlayStation Plus: Dieses Gratis-Juwel solltet ihr auf jeden Fall probieren – „Hab fast 150 Stunden investiert“

Im Katalog von PlayStation Plus tummeln sich etliche Spiele. Da kann es schon mal passieren, dass der eine oder spannende Titel durchs Raster rutscht. Einen dieser Geheimtipps solltet ihr euch aber definitiv zu Gemüte führen, wenn es nach der Community geht.

Erst im August 2025 hat sich das grafisch schicke, wenn auch gewiss nicht AAA-Standards erfüllende Gratis-Spiel mit dem schönen Namen Coral Island in das Extra-Angebot eingeschlichen. Und obwohl es auf den ersten Blick nicht danach aussieht, könnt ihr mit dem Juwel locker bis zu 150 Stunden oder länger verbringen.

Coral Island bei PlayStation Plus: Spaß mit ganz viel Entspannung

Sommer, Sonne, wunderschöne Menschen und ein niedliches Schwein: Coral Island hat eigentlich schon auf dem Cover jede Menge zu bieten. Hinter der Artwork-Fassade versteckt sich aber viel mehr als nur ein bisschen Urlaub mit Ringelschwanz-Begleitung. Vor allem Fans von Stardew Valley oder den Harvest Moon-Teilen sollten hellhörig werden.

Denn der vom indonesischen Studio Stairway Games entwickelte Titel nimmt sich das Spielprinzip einer Farming-Sim und verlagert es dem Namen gerecht auf eine Insel. Kaum dort angekommen, dürfen wir uns den gewohnten Traditionen widmen: ein etwas heruntergekommenes Stück Land mit Obst und Gemüse zu altem Glanz führen, Tierzucht betreiben, den Bewohner*innen vor Ort unter die Arme greifen und natürlich die große Liebe suchen.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Coral Island

Spielerisch wagt Coral Island somit keine allzu großen Experimente, weiß aber dennoch umgehend in den Bann zu ziehen. „Wir alle lieben Action-Spiele, aber manchmal lassen sie uns erschöpft zurück. Dieses Spiel ist wie ein frischer Wind! Es ist erfrischend. Probiert es aus, wenn ihr es noch nicht getan habt! Ich bin mir sicher, dass es den meisten gefallen wird“, heißt es deshalb im Reddit-Thread von Agreeable-Rub2319, mit dem er oder sie aktuell auf das PlayStation Plus-Spiel aufmerksam macht.

Spielzeit? Dreistellig.

In den Kommentaren erhält der oder die Nutzer*in viel Zuspruch. „Ja, ich hab fast 150 Stunden in dieses Spiel investiert, seit es bei PS Plus erschienen ist. Es ist überraschend tiefgründig und bietet eine große Vielfalt im Gameplay„, gibt etwa ryan_dass zu Wort. Kein Einzelfall übrigens: noch eine weitere Person verrät, dass seine oder ihre Ehefrau problemlos eine dreistellige Stundenanzahl in Coral Island verbracht hat.

Gelobt wird neben der schönen Grafik und der generell sehr entspannten Atmosphäre die Vielfalt der verschiedenen Charaktere. Der Cast ist riesig, bietet über 70 Bewohner*innen, mit denen ihr interagieren könnt. Hinzu kommt ein Multiplayer-Modus, falls ihr im Koop zusammen mit Freund*innen gemeinsam die Insel wieder zu alter Stärke bringen wollt.

Juckt es euch jetzt in den Fingern, könnt ihr Coral Island mithilfe von PlayStation Plus Extra gratis auf der PS5 spielen. Alternativ steht der Kauf im PSN bis zum 6. November 00:59 Uhr für 20,09 Euro zur Verfügung, was einer Ersparnis von 33 Prozent im Vergleich zur UVP entspricht. Welche Gratis-Spiele es sonst im November bei PS Plus gibt, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quelle: Reddit / @Agreeable-Rub2319, @ryan_dass