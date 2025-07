PlayStation Plus: Dieses Gratis-Spiel ist laut Fans „völlig unterschätzt“ – solltet ihr dringend nachholen

Wer PlayStation Plus Extra oder Premium sein Eigen nennt, kann auf eine ziemlich große, rein digitale Spielebibliothek zurückgreifen. Ob AAA-Blockbuster wie Cyberpunk 2077 oder Indie-Highlights wie Blue Prince: Es gibt auf jeden Fall eine Menge Auswahl.

Das birgt jedoch die Gefahr, dass der eine oder andere Titel schnell mal untergeht. Zum Glück gibt es aber eifrige Spieler*innen, die stets auf spannende Neuzugänge aufmerksam machen – in diesem Falle ein Survival-Horror-Erlebnis mit spannender Story und Hollywood-Flair.

Alone in the Dark bei PS Plus: „Völlig unterschätzt“

Genauer gesagt geht es um Alone in the Dark, welches im März 2024 erstmals das Licht der Welt erblickt hat. Allerdings zu eher wenig euphorischen Kritiken – mit gerade einmal einer durchschnittlichen Wertung von 63 Prozent auf Metacritic schreit der Franchise-Reboot nicht unbedingt nicht einem Must-Have-Erlebnis. Vielleicht täuschen aber auch die Bewertungen.

Denn auf Reddit nennt Nutzer*in Delicious_Maize9656 das Spiel des mittlerweile geschlossenen Studios Pieces Interactive „sträflich unterschätzt“. Seiner oder ihrer Meinung nach sind die „Rätsel fair“, die „Geschichte wirklich gut“ und Grafik und Sound seien ebenso „toll umgesetzt“. Vor allem Fans von Spielen wie Resident Evil oder Silent Hill sei Alone in the Dark ans Herz gelegt.

Lesetipp: Auch dieses Juwel wird bei PlayStation Plus oft ignoriert

Gelobt wird zudem der zweigeteilte Ansatz: Ihr spielt nämlich nicht nur einen, sondern wahlweise zwei Protagonist*innen, die sich in einem Horrorhaus verschiedenen Mysterien stellen. Verkörpert und vertont sind die beiden Held*innen übrigens von David Harbour (Stranger Things, Thunderbolts*) und Jodie Comer (28 Years Later).

Viel Lob – aber auch eine Warnung

In den Kommentaren stimmen verschiedene Nutzer*innen zu, bestätigen ihre eigenen positiven Erfahrungen. „Hat mir Spaß gemacht und es ist definitiv unterschätzt“, schreibt etwa Formal-Cry7565, ergänzt jedoch, dass Silent Hill 2 im Vergleich noch deutlich besser sei. Andere wiederum hatten Spaß, konnten aber der Story von Alone in the Dark nicht wirklich folgen.

Darüber hinaus warnt Dreamweaver_duh davor, dass zumindest zum Release das Survival-Horror-Erlebnis ziemlich verbuggt gewesen ist. Ob diese Fehler mittlerweile im Detail behoben sind, wisse er oder sie nicht – Spieler*innen sollten das aber im Hinterkopf behalten, sofern sie sich auf den Titel stürzen.

Falls ihr aber ohnehin mindestens PlayStation Plus Extra abonniert habt und Horror-Spiele mögt, kann sich der Blick auf Alone in the Dark aber lohnen. Sehnt ihr euch eher nach einem guten Rollenspiel, solltet ihr bei Banishers: Ghosts of New Eden vorbeischauen.

Quelle: Reddit / @Delicious_Maize9656, @Formal-Cry7565, @Dreamweaver_duh