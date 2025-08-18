PlayStation Plus: Dieses neue Gratis-Spiel solltet ihr definitiv nicht verpassen – „Nichts ist so verrückt“

Wer PlayStation Plus Extra abonniert habt, kann auf eine riesige Bibliothek von Spielen ohne zusätzliche Kosten zurückgreifen. Das Angebot kann allerdings manchmal ganz schön überfordern: Was zocken, wenn einem so viel geboten wird?

Zum Glück gibt es Fans, die einen regelmäßig auf das eine oder andere Kleinod oder auf Franchise aufmerksam machen, das sonst eher unter dem Radar läuft. Dieses Mal steht ein neues Gratis-Spiel im Mittelpunkt, welches euch besonders als Fan von Helldivers 2 gefallen könnte.

PlayStation Plus: Action-Nonstop mit diesem Gratis-Spiel

Wer es noch nicht erraten hat, hier die Lösung: Es geht um die Earth Defense Force-Reihe, insbesondere um den sechsten Teil. Dieser findet nämlich in diesen Tagen den Zugang zu PlayStation Plus Extra, sprich kann von Abonnent*innen des Service gratis heruntergeladen und gespielt werden.

Doch, lohnt sich das? Geht es nach Reddit-Nutzer*in Dapper-Wait-7717 dann definitiv. „Wenn ihr einfach nur sinnlosen Spaß liebt […] dann ist EDF 6 definitiv das Richtige für euch. […] Es gibt kein anderes Spiel, das so verrückt ist“, schreibt er oder sie in einem ausführlichen Beitrag rund um den ungewöhnlichen Third-Person-Shooter.

Lesetipp: Die zehn besten Spiele bei PS Plus findet ihr übrigens hier

Worum geht’s überhaupt? So richtig zur Story müsst ihr eigentlich nichts wissen. Im Grunde besteht Earth Defense Force daraus, dass ihr alleine oder im Koop-Modus gegen abertausende von garstigen Alien-Insekten antretet. Das Ziel ist einfach draufzuhalten und alles zu zerlegen, was kreucht und fleucht. Das erinnert etwas an Helldivers 2, ist aber noch viel mehr Nonsens. Kopf aus, Trigger rein – so ungefähr die Devise, wenn ihr PlayStation Plus abonniert habt.

Macht das wirklich Spaß?

Besagter User Dapper-Wait-7717 auf Reddit bringt es in seinem oder ihrem kleinen Essay gut auf den Punkt: „Nimm einfach einen Controller in die Hand, installiere ein EDF-Spiel, schalte dein Gehirn aus und schieße, explodiere und zerlege alles in Stücke.“ Aber klar ist, dass ihr euch auf diese Art von Spiel einstellen müsst.

Dabei könnt ihr sogar im Couch-Coop loslegen oder natürlich online mit Freund*innen in den Kampf ziehen, um die Erde zu verteidigen. „Es sieht so aus, wie es aussieht, nur wegen der unverschämten Menge an Gegnern, die es auf dich loslässt. Und genau das macht es so verdammt spaßig. Vor allem mit Freunden“, schreibt anon14118 in den Kommentaren dazu.

Falls es euch jetzt doch ein wenig reizt, einmal einen Blick auf EDF 6 zu werfen, könnt ihr das schon sehr bald in Angriff nehmen. In diesem Monat ist der Shooter nämlich Teil von PlayStation Plus Extra und erweitert eure Bibliothek gratis.

Quelle: Reddit / @Dapper-Wait-7717, @anon14118