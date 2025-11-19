PlayStation Plus: Dieses neue Gratis-Spiel wird von Fans geliebt – „sträflich unterschätztes Juwel“

Jeden Monat wächst das Angebot bei PlayStation Plus: Die Gratis-Bibliothek für das Extra-Abo ist im stetigen Wandel. So auch im November, wo ihr euch unter anderem erneut mit GTA 5 oder dem Puzzle-Hit The Talos Principle 2 eindecken könnt.

Unter den seit kurzem erhältlichen Neuzugängen befindet sich aber noch ein weiteres Juwel, welches ihr euch laut Meinung zahlreicher Fans nicht entgehen lassen solltet: Pacific Drive. Klingt nach einem Rennspiel, ist aber in Wahrheit viel mehr ein spannendes, atmosphärisch intensives Survival-Abenteuer.

Pacifiv Drive: Ab jetzt gratis mit PS Plus Extra

Seit dem 18. November ist Pacific Drive Teil von PlayStation Plus, genauer gesagt von der Extra-Bibliothek. Seid ihr aktives Mitglied, könnt ihr also fortan, ohne zusätzlich Geld investieren zu müssen, auf das erstmals im Februar 2024 veröffentlichte Spiel zugreifen. Ob sich das lohnt? Ja, wenn ihr auf ungewöhnliche Erfahrungen steht.

Pacific Drive ist nämlich, anders als es der Name vielleicht vermuten lässt, kein Rennspiel, bei dem ihr an schicken Küstenstränden entlang düst. Sondern ihr kämpft mit eurem Fahrzeug ums Überleben, nachdem ihr in der sogenannten Olympic Exclusion Zone landet.

Das nächste große PS Plus-Spiel für Dezember steht schon fest

Ihr fahrt durch eine sehr wilde Interpretation des pazifischen Nordwestens der USA, durchsucht Häuser nach wertvoller Beute, rüstet euer Fahrzeug auf. Dabei kommt ihr nach und nach ebenso einigen Geheimnissen auf die Spur, während die fast schon horrorartige Atmosphäre die Spannung stets aufrechterhält. Hinzu kommt eine Roguelite-ähnliche Mechanik, denn bei jedem neuen Start in der Zone, verändert sich diese.

Wieso sich das PS Plus-Spiel lohnt

Schon die guten Bewertungen im PlayStation Store, 4,24 von maximal fünf Sternen, sowie auf Steam, 82 von maixmal 100 Prozent, deuten darauf hin, dass Pacific Drive einiges ziemlich gut macht. Dazu zählt vor allem die Atmosphäre, die als besonders dicht, intensiv und spannend beschrieben wird.

Obwohl es kein klassisches Horrorspiel ist, sorgt die musikalische wie visuelle Gestaltung dafür, dass ihr trotzdem oft sehr angespannt seid. „Es um 3 Uhr morgens bei ausgeschaltetem Licht zu spielen, ist wirklich ein Erlebnis, das nur wenige andere Spiele bieten können. Die ständige Angst vor dem Unbekannten, seltsame Geräusche, die aus dem Wald hallen, und unheimliche Anomalien, die dich daran hindern wollen, dein Ziel zu erreichen – die Spannung lässt nie nach“, schreibt beispielsweise Reddit-Nutzer*in TurtleGEE360 und empfiehlt, den Titel auf jeden Fall einmal auszuprobieren. Es sei ein „sträflich unterschätztes Juwel“.

Im Trailer bekommt ihr bereits einen Eindruck von der Spielerfahrung:

Auch andere stimmen ihm oder ihr zu, betonen jedoch ebenso, dass Pacific Drive ebenso entspannend sein kann. Denn eine richtige physische Gefahr gibt es nicht, sprich ihr werdet nicht in Kämpfe verwickelt oder müsst vor Feinden fliehen. „Nur zur Info: Wenn euch Horrorspiele abschrecken, probiert dieses trotzdem mal aus. Es ist unheimlich, aber im Grunde geht es um euch gegen die Natur, und die Natur ist ein wenig übernatürlich“, so CaptainWowX.

Falls es euch jetzt in den Fingern juckt, könnt ihr im PlayStation Store Pacific Drive mithilfe eures Extra-Abos ab sofort herunterladen. Welche Gratis-Spiele es diesen Monat noch bei PlayStation Plus gibt, fassen wir für euch in einem separaten Artikel zusammen.

