PlayStation Plus: Dieses viel gefeierte Horrorspiel soll mit dem Abo im Mai kostenlos sein

Vor gut zehn Jahren ist Until Dawn exklusiv für die PlayStation 4 erschienen. Das Horrorspiel, welches sich in Bezug auf das Gameplay als eine Art interaktiver Film beschreiben lässt, hat im Jahr 2024 eine Neuauflage bekommen, die, wenn man dem Gemunkel Glauben schenken kann, demnächst ins PlayStation Plus-Abo rutscht.

Würde bedeuten, alle Kund*innen des Services dürfen die aufpolierte Fassung ab Mai kostenlos spielen. Auch wenn die Bestätigung hierzu noch aussteht, würde dieser Schachzug definitiv nützlich sein, um den kürzlich gestarteten Kinofilm zum Spiel zu bewerben.

PlayStation Plus könnte ab Mai das Until Dawn Remake aufnehmen

Die Geschichte um acht Freund*innen, welche gemeinsam den Ort aufsuchen, an dem zwei von ihnen im Vorjahr verloren gingen, ist unter Grusel-Fans mit Gaming-Vorliebe wohlbekannt. Bis 2024 nur unter denjenigen, die eine PlayStation 4 oder 5 besitzen.

Seit der Veröffentlichung des Remakes dürfen auch PC-Spieler*innen ran, denn mit einer umfassenden Überarbeitung hat sich Until Dawn für das Debüt auf der neuen Plattform schick gemacht und im gleichen Atemzug eine für die PS5 optimierte Version mitgeliefert. Logischerweise ist es zweitere Ausführung, welche euch in Kürze mit PS Plus zur Verfügung stehen könnte.

Hier ein Trailer zum Until Dawn Remake:

Auf diese Idee ist ein*e Reddit-Nutzer*in gekommen, der oder die einen Eintrag des Spiels in der Kategorie „Monthly Games“ im Menü des Abo-Services entdeckt hat. Offiziell sind die im Monat Mai freigeschalteten Spiele allerdings noch gar nicht preisgegeben worden, daher bleibt die finale Bestätigung vorerst abzuwarten. Sollte die Entdeckung tatsächlich auf die Wahrheit hindeuten, dürfen sich Spieler*innen darüber freuen, die für PS Plus Essential – oder die teureren Pakete Extra und Premium – monatlich zahlen.

Passend zum Start des Kinofilms

Unreal Engine 5-Update, Raytracing, ein erneuerter Prolog und zusätzliche Sammelgegenständen gehören unter anderem zu den Anpassungen, die neun Jahre nach ursprünglichen Release an Until Dawn vorgenommen wurden. Im PlayStation Store kann das Remake mit 4.59 von 5 Sternen bei über 2.400 abgegebenen Stimmen glänzen. Auch als Auffrischung des Quellmaterials vor oder nach Besuch des aktuell im Kino laufenden Verfilmung lockt das Until Dawn Remake.

Selbst wenn es der Titel nicht zu PS Plus schafft, ist die Gelegenheit gerade günstig, sich den Horror-Hit mit starken Story-Fokus und schwerwiegenden Entscheidungen einzuverleiben. Noch bis zum 8. Mai 2025 erhaltet ihr 22 Prozent auf den Kaufpreis von 69,99 – zahlt also nur 54,59 Euro. Einen Tag zuvor endet übrigens ein großer Sale im PlayStation Store, der bis zu 70-prozentige Rabatte verspricht.

