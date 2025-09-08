PlayStation Plus: „Ein Meisterwerk“ – Dieses neue Gratis-Juwel begeistert die Fans

Gerade erst sind neue Gratis-Spiele bei PlayStation Plus eingetroffen, da sticht vor allem einer der drei neuen Titel ganz besonders hervor. Und wir meinen nicht die eh schon seit Jahren hoch gefeierte Farming-Sim Stardew Valley, die es ebenfalls vor kurzem in das Abo verschlagen hat.

Nein, es geht um einen 3D-Plattformer, der ganz anders als Mario oder Astro Bot ausfällt. Er ist bizarrer, abgedrehter und legt noch viel mehr Wert auf seine Handlung. Wer mehr wissen möchte, und vor allem erfahren will, wieso sich ein Blick definitiv lohnt, sollte in den nächsten Zeilen dran bleiben.

PlayStation Plus: Darum geht’s in Psychonauts 2

Im Fokus steht nämlich bei einigen Abonnent*innen von PlayStation Plus Psychonauts 2, das erstmals 2021 das Licht der Welt erblickt hat. Noch im selben Jahr wurde es für die alljährlichen The Game Awards nominiert, musste sich aber schlussendlich dem Koop-Hit It Takes Two geschlagen geben.

Qualitativ ist der von Double Fine Productions 3D-Plattform dennoch eure Zeit definitiv wert. Als Protagonist Raz durchstreift ihr einige der wohl bizarrsten wie spannendsten Welten der letzten Jahre, denn ihr seid Teil der Hellseher-Spionageorganisation. Ihr dringt mit dem jungen Helden in die irren und teilweise wirren Gedankengänge von anderen Personen ein, um einen Verräter ausfindig zu machen – und lernt so viel mehr auf dieser Reise.

Lesetipp: Hier geht’s zum Test von Psychonauts 2

Die Geschichte stammt aus der Feder von Tim Schafer (Grim Fandango, Brütal Legend) und schließt an den Kultklassiker und Vorgänger von 2005 an. Wobei ihr diesen nicht unbedingt spielen haben müsst, um Psychonauts 2 zu verstehen. Ihr könnt also recht problemlos über euer PlayStation Plus Essentials-Abo einsteigen. Aber solltet ihr auch?

„Ein Meisterwerk“, sagen Fans

Geht es nach der Meinung verschiedener Abonnent*innen von PlayStation Plus, dann ist die Antwort ein klares Ja. Auf Reddit schreibt Delicious_Maize9656 in einem Thread über Psychonauts 2 folgendes: „Die Welt und die Handlung in Psychonauts 2 sind einzigartig bizarr, aber sie haben etwas Magisches an sich, weshalb ich das Spiel so genieße. Es ist unterhaltsam, unvorhersehbar und ich bin immer gespannt, wie es weitergeht. Es ist einer der besten Plattformer, die ich seit Jahren gespielt habe.“

Starke Worte, mit denen sie oder er nicht allein ist. Interesting-Touch916 vergibt direkt das höchste Lob, nennt Psychonauts 2 „ein Meisterwerk“. Ähnlich stark urteilt SpaceGhostHD: „Das ist eines meiner Lieblingsspiele. Es ist super entspannend zu spielen, sieht toll aus und macht viel Spaß. Mir gefällt, dass die Hauptfigur vom Synchronsprecher von Invader Zim vertont ist.“

Im Trailer seht ihr mehr von Psychonauts 2:

Solltet ihr jetzt überzeugt sein, könnt ihr euch Psychonauts 2 über euer bestehendes Abo herunterladen. Welche Spiele es abseits vom Plattformer noch bei PlayStation Plus Essential gibt, erfahrt ihr an anderer Stelle bei uns.

Quelle: Reddit / @Delicious_Maize9656, @nteresting-Touch916, @SpaceGhostHD, YouTube / Double Fine