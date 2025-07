PlayStation Plus: Eines der besten Action-RPGs und 13 weitere Titel verlassen Abo

PlayStation Plus gibt euch jeden Monat neue Spiele als „Gratis“-Dreingabe; die beiden teureren Versionen Extra und Premium kredenzen euch zudem mit einem reichen Katalog an Games, mitunter Exklusivtitel oder Day One-Releases (wie beispielsweise Blue Prince).

Gleichzeitig gibt es daher auch immer wieder Titel, die aus dieser Bibliothek verschwinden. Im August streicht PlayStation wieder 14 Spiele, unter anderem ein populäres Spiel des Jahres, ein Star Wars-Abenteuer und eine Reihe an JRPG-Titeln.

PlayStation Plus: Letzte Chance für The Witcher 3, Star Wars Jedi: Survivor und Co.

Wer über ein Extra- oder Premium-Abo von PlayStation Plus verfügt, darf sich auf jeden Fall schon mal über einen brandneuen Exklusivtitel freuen: Für Fans von Spielen wie Journey oder Pathless kommt das atmosphärische und optisch ansprechende Abenteuer Sword of the Sea.

Dafür fallen auch wieder ein paar Titel aus dem Raster, unter anderem verabschiedet sich der Hexer Geralt von Riva mit The Witcher 3: Wild Hunt, der Jedi Cal Kestis mit Star Wars Jedi: Survivor und der Ninja Naruto mit Naruto To Boruto: Shinobi Striker. Die vollständige Liste haben wir hier:

Bugsnax

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

Ride 5

Star Wars Jedi: Survivor

Sword Art Online: Alycization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

Sword Art Online: Last Recollection

Sword Art Online: Lost Song

The Witcher 3: Wild Hunt

TopSpin 2K25

UFC 5

Vacation Simulator

Wild Hearts

Die Spiele werden noch bis etwa Mitte August verfügbar sein – eine Gnadenfrist habt ihr also noch, wenn ihr eines der besten Action-RPGs aller Zeiten noch nicht gespielt habt oder den abgedrehten Kreaturensammelspaß Bugsnax noch nicht kennt. Fans der Werke von Entwicklerstudio CD Projekt Red müssen sich jedoch nicht grämen, startet bei PlayStation Plus doch ein weiterer Meilenstein des Entwicklers durch.

Quelle: PlayStationLifestyle