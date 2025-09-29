PlayStation Plus: „Eines der schönsten Spiele“ – diesen Gratis Mystery-Hit empfehlen Fans euch jetzt

Jeden Monat füllt sich die Bibliothek von PlayStation Plus mit immer mehr Spielen, auch wenn sich natürlich hin und wieder ein paar Titel verabschieden müssen. Dennoch: Die Auswahl ist riesig und es fällt gar nicht so einfach, eine Entscheidung zu treffen.

Glücklicherweise helfen andere Abonnent*innen gerne aus, um auf Games aufmerksam zu machen, die vielleicht noch gar nicht so sehr in eurem Blickfeld sind. Dieses Mal im Rampenlicht? Ein Gratis-Spiel mit einer gehörigen Prise Mystery, welches erst seit wenigen Tagen im Abo enthalten ist.

The Invincible auf PS Plus ist eine Empfehlung wert

Es geht um das erstmals im November 2023 veröffentlichte The Invicible. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Sci-Fi-Autorenlegende Stanisław Lem erzählt das Adventure eine mysteriöse Geschichte auf einem fremden Planeten. Seit kurzem könnt ihr mithilfe von PlayStation Plus Extra selbst in Erfahrung bringen, ob euch das bei der Stange hält.

Denn im Rahmen der zuletzt erfolgten Auffrischung dürft ihr euch ohne weitere Zusatzkosten in die visuell spannende Handlung werfen. Dabei erwartet euch spielerisch erst einmal gar nicht so viel: The Invincible orientiert sich an erfolgreichen und oft als „Walking Simulator“ betitelten Spielen wie zum Beispiel Firewatch.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von The Invincible

Falls euch dieses Genre jedoch zusagt und ihr zudem etwas mit Retro-Sci-Fi anfangen könnt, solltet ihr einen Blick auf The Invicible riskieren. Mit einer Spielzeit von ungefähr sechs bis acht Stunden lohnt der Ausflug vor allem für ein gemütliches Wochenende auf dem Sofa, wenn draußen das Wetter mal so gar nicht einladend ist.

Auch Fans geben eine klare Empfehlung

Sofern ihr noch immer etwas unsicher seid, helfen euch unter Umständen die Wortmeldungen von anderen Abonnent*innen von PlayStation Plus Extra. Auf Reddit hat der oder die Nutzer*in TurtleGEE360 einen entsprechenden Beitrag eröffnet, beschreibt dort The Invicible als „eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe“.

Darüber hinaus sei „das Mysterium hinter dem Planeten“ sehr packend. In den Kommentaren bekommt er oder sie viel Unterstützung für die Empfehlung. „Ich habe gestern Abend damit angefangen und plötzlich war es 4 Uhr morgens. Es hat mir sehr gut gefallen“, schreibt beispielsweise chilesgalaxy.

Nutzer*in thegoochalizer ergänzt zudem noch, dass die „gesamte Spielmechanik […] für ein wirklich immersives Erlebnis“ sorgt. Sollte euch The Invincible aber dennoch nicht zusagen, könnt ihr jetzt bei PlayStation Plus einen preisgekrönten Titel gratis nachholen.

Quelle: Reddit / @thegoochalizer, @chilesgalaxy, @TurtleGEE360