PlayStation Plus: Das erste Gratis-Spiel für Juli steht offenbar fest – ein echter Klassiker wartet auf euch

Bei PlayStation Plus geht es zurzeit Schlag auf Schlag: Nachdem gerade erst das Juni-Angebot gestartet wurde, wissen wir wahrscheinlich schon jetzt, welches Gratis-Spiel uns im Juli erwartet.

Allerdings gibt es direkt eine Einschränkung zu erwähnen, denn besagter Titel wird lediglich Abonnent*innen von PlayStation Plus Premium zur Verfügung gestellt. Solltet ihr zufällig Teil des kostenpflichtigen Service sein, dann gibt es voraussichtlich im nächsten Monat einen vampirischen Klassiker.

PlayStation Plus: Um dieses Gratis-Spiel geht es im Juli

Vorweg sei gesagt, dass es seitens Sony derzeit noch keine Bestätigung gibt. Allerdings spricht die Erfahrung der Vergangenheit dafür, dass sich das aktuelle Gerücht mit recht hoher Wahrscheinlichkeit bewahrheitet. Und zwar soll es womöglich im Juli den einstigen PC-, PS2- und Xbox-Klassiker Legacy of Kain: Defiance bei PlayStation Plus geben.

Woher stammt das Gerücht? Von unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Gematsu, die sich wiederum auf einen Eintrag beim taiwanesischen Rating-Board, in etwa vergleichbar mit der USK, beziehen. Dort ist das insgesamt fünfte Legacy of Kain-Spiel mit einer Alterseinstufung für die PlayStation 4 und PlayStation 5 aufgetaucht.

Lesetipp: Auch für August steht schon ein PS Plus-Spiel fest

Oft ist dies ein Zeichen dafür, dass ebenjener Titel kurze Zeit später via PlayStation Plus Premium erscheint. Sollte das im Falle von Legacy of Kain: Defiance sein, dann würde das Action-Adventure rund um die Vampire Raziel und Kain voraussichtlich ab dem 15. Juli dem Abo beiwohnen.

Worum geht’s in Lok: Defiance?

Falls euch der Name des voraussichtlichen PS Plus-Spiels nichts sagt, dann greifen wir euch gerne unter die Arme. Legacy of Kain: Defiance ist das fünfte Spiel einer altehrwürdigen Spiele-Reihe, die sich vor allem durch die Ableger Soul Reaver und Blood Omen ausgezeichnet hat.

In Defiance hat Crystal Dynamics 2004 beide Serien zusammengebracht, wodurch wir sowohl in die Rolle von Raziel als auch Kain schlüpfen. Die beiden Protagonisten hatten in der Vergangenheit so ihre Differenzen, müssen aber jetzt für die Zukunft der Welt Nosgoth quasi zusammenarbeiten – nur halt auf unterschiedlichen Zeitebenen. Klingt sehr kompliziert, aber die Legacy of Kain-Reihe zieht daraus unter anderem ihre Stärke.

Ob Legacy of Kain: Defiance tatsächlich im Juli zu PlayStation Plus Premium hinzugefügt wird, bleibt allerdings noch ein wenig abzuwarten. Schließlich sollen auch Twisted Metal 3 und 4 folgen und in letzter Zeit ist das Premium-Angebot nicht gerade stark gewachsen – wir halten euch diesbezüglich aber definitiv auf dem Laufenden.

Quelle: Twitter / @gematsu