PlayStation Plus: Diese 3 neuen Gratis-Spiele bekommt ihr bald im Abo

Das Thermometer bewegt sich oberhalb der 30, die Wasserflaschen leeren sich schneller als es einem berühmten italienischen Trainer lieb ist: Ja, wir haben Sommer. Wer der Hitze zumindest kurzweilig entkommen möchte, wirft sich aufs Sofa – mit neuen Gratis-Spielen über PlayStation Plus.

Sony hat wie erwartet die neuen Titel verraten, die ihr schon bald ohne zusätzliche Kosten auf eurer PlayStation 4 oder Playstation 5 erhaltet. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens über ein Abo von PlayStation Plus Essential verfügt. Mit den Stufen Extra und Premium kommt ihr derweil ebenso in den Genuss des neuen Angebots.

PlayStation Plus: Diese Gratis-Spiele gibt es im Juli

Nachdem im letzten Monat gleich vier heiße Namen den Weg auf eure Festplatten gefunden haben, erwarten euch im Juli bei PlayStation Plus Essential drei Gratis-Spiele. Aktiviert ihr diese rechtzeitig, könnt ihr sie im Anschluss jederzeit erneut herunterladen. Zumindest, solange euer Abo aktiv ist. Beendet ihr dieses, verliert ihr auch den Zugriff.

Nun aber genug Vorgeplänkel, hier sind Titel, die euch im Juli bei PS Plus erwarten:

Diablo 4 – PS4, PS5

– PS4, PS5 The King of Fighters 15 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Jusant – PS5

Das größte Highlight in diesem Monat ist Diablo 4. Zwar gehört Blizzard mittlerweile zum Microsoft-Konzern, aber das hält bekanntlich nicht davon ab, die eigenen Spiele auch prominent bei der Konkurrenz zu platzieren. In dem Fall bekommt ihr die jüngste Iteration des Action-Rollenspiels gratis und könnt selbst in Erfahrung bringen, warum ständig unfassbar viele Spieler*innen sehr viel Zeit damit verbringen.

Lesetipp: Jusant in unserem großen Test

Abseits davon könnt ihr euch außerdem über das Kletterspiel Jusant freuen, welches von Don’t Nod entwickelt wurde. Vor allem, wenn ihr auf ruhige und atmosphärische Spiele steht, ist der Titel auf jeden Fall einen Blick wert. Wollt ihr hingegen lieber andere so kräftig eins auf die Ohren geben, dann lohnt der Einstieg bei King of Fighters 15.

Wann werden die Gratis-Spiele freigeschaltet?

Sofern euch eines, oder vielleicht sogar alle drei Spiele interessieren, müsst ihr euch aber noch ein kleines bisschen gedulden. Sofort steht das neue Angebot bei PlayStation Plus nicht zur Verfügung. Erst ab Dienstag, dem 1. Juli 2025, aktualisiert Sony das PSN und dann könnt ihr auf die Titel zugreifen.

Wenn ihr übrigens gerade erst euer Abonnement abgeschlossen habt, könnt ihr frohlocken: Noch habt ihr ein paar Tage Zeit, um euch die aktuellen Gratis-Spiele von PlayStation Plus zu sichern. Unter anderem erwartet euch das Horror-Abenteuer Alone in the Dark für die PS5.

Quelle: PlayStation Blog