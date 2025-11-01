PlayStation Plus: Das sind die drei neuen Gratis-Spiele im November – „Bin froh, dass ich gewartet habe“

Der Weihnachtsmann steht zwar noch nicht vor der Tür, dennoch könnt ihr euch im November bei PlayStation Plus wieder über neue Gratis-Spiele freuen. Das Angebot für das Essential-Abo hat Sony heute offiziell enthüllt.

Wie üblich bekommt ihr in der günstigen Stufe des Service insgesamt drei Titel, die ihr schon sehr bald eurer digitalen Bibliothek auf der PlayStation 4 und Playstation 5 hinzufügen könnt. Im Mittelpunkt steht dieses Mal vor allem ein ungewöhnlich stark miauendes Abenteuer in einer Cyberpunk-Stadt.

PlayStation Plus Essential: Das sind die Gratis-Spiele im November

Voraussetzung, um die neuen Gratis-Spiele auch wirklich herunterladen zu können, ist, dass ihr über ein aktives Abonnement von PlayStation Plus Essential verfügt. Ist das der Fall, könnt ihr euch im November wie mittlerweile gewohnt über einen Mix aus starken Namen und Indie-Kleinodien freuen.

Genauer gesagt könnt ihr im neuen Monat die folgenden drei Gratis-Spiele in Besitz nehmen:

Stray – PS5, PS4

– PS5, PS4 EA Sports WRC 24 – PS5

– PS5 Totally Accurate Battle Simulator – PS4, PS5

Ein Blickfang in diesem Monat ist das zuvor schon per Leak enthüllte Stray. Das Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Katers schlüpft, lässt uns eine spannende wie zuweilen düstere Cyberpunk-Welt erkunden. Während spielerisch der Titel zwar schnell an seine Grenzen stößt, bekommt ihr optisch einiges geboten. Reddit-Nutzer*in myxoma1 schreibt dazu: „Ich habe tatsächlich zwei Jahre lang gewartet und es fast mehrmals gekauft, aber ich bin froh, dass ich gewartet habe.“

Abseits des pfotenstarken Adventures könnt ihr euch alternativ in die simulationslastigen Rallye-Rennen von EA Sports WRC 24 stürzen. Wobei es sich um das letzte offizielle Rallye-Rennspiel von Codemasters handelt. Oder aber ihr stellt euch ganz eigene Schlachten im Totally Accurate Battle Simulator zusammen – wobei die vielleicht nicht immer so historisch korrekt sind.

Wann werden die Gratis-Spiele freigeschaltet?

Wer schon direkt den Controller in die Hand und sich ins PlayStation Network stürzen möchte, muss leider ein wenig Geduld wahren. Erst ab dem 4. November 2025 aktualisiert Sony das Angebot, worauf ihr dann die jeweiligen Gratis-Spiele für PlayStation Plus aktivieren und herunterladen könnt.

Die Wartezeit könnt ihr jedoch nutzen, um euch die aktuell verfügbaren Titel zu sichern. So könnt ihr noch für wenige Tage unter anderem Alan Wake 2 via PlayStation Plus erhalten. Perfekt für den einen oder anderen schaurigen Gruselabend.

