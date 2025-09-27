PlayStation Plus: Die 3 neuen Gratis-Spiele sorgen für enorme Begeisterung – „absolutes Meisterwerk“

Etwas früher als sonst hat Sony die neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus verraten, die ihr schon in wenigen Tagen herunterladen könnt. Genauer gesagt die für das günstige Abo, sprich PS Plus Essential.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der State of Play September, bei der das Unternehmen nicht nur den Fokus auf kommende Games gelegt hat. Stattdessen könnt ihr euch, eine aktive Mitgliedschaft vorausgesetzt, im Oktober über eines der besten Horror-Spiele der letzten Jahre für die PlayStation 5 freuen.

PlayStation Plus Essential: Das sind die Gratis-Spiele im Oktober

Wie mittlerweile üblich, erwarten euch bei PlayStation Plus Essential drei neue Gratis-Spiele, der kommende Monat bildet diesbezüglich keine Ausnahme. Sony schließt jedoch an das zuletzt oft zufriedenstellende Niveau an und liefert einen starken Mix aus Indie-Highlights und AAA-Kracher.

Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, hier sind die Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential im Oktober:

Alan Wake 2 – PS5

– PS5 Cocoon – PS4, PS5

– PS4, PS5 Goat Simulator 3 – PS4, PS5

Das größte Highlight im Oktober ist Alan Wake 2 aus der Feder von Remedy Entertainment. Gut zwei Jahre nach dem Release für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S könnt ihr das Gruselhighlight der Finnen nun über Sonys Abo-Service nachholen.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Alan Wake 2

Stellt euch auf einen atmosphärischen wie grafisch beeindruckenden Trip ein, der euch noch etliche Stunden begeistert – bestens für den Schocktober. Oder wie es der oder die Reddit-Nutzer*in pabloxavez ausdrückt: „Das beste Horror-Spiel seit Silent Hill 2. Ein absolutes Meisterwerk.“

Ebenfalls nicht zu verachten ist das Indie-Kleinod Cocoon, bei dem niemand geringeres als der Limbo- und Inside-Gameplay-Designer Jeppe Carlsen für die Idee zuständig gewesen ist. Wobei es sich dieses Mal nicht um einen düsteren 2D-Plattformer handelt, sondern alles ist deutlich bunter und rätsellastiger. Und falls ihr mal nur lachen wollt, lohnt ebenso ein Blick bei PlayStation Plus in den abgefahrenen Goat Simulator 3.

Wann werden die Gratis-Spiele freigeschaltet?

Sofort loszocken ist allerdings nicht drin, denn für die gerade erst vorgestellten Titel für PlayStation Plus Essential müsst ihr euch ein wenig gedulden. Erst ab dem 7. Oktober 2025 werden sie im PSN freigeschaltet. Vermutlich erfolgt die Aktivierung wie gehabt etwa zur Mittagszeit.

Das hat aber auch Vorteile, denn so habt ihr noch etwas mehr Zeit, um euch die aktuellen Gratis-Spiele von PlayStation Plus zu sichern. Mit dabei? Ein fantastischer 3D-Plattformer und eines der erfolgreichsten Indie-Spiele aller Zeiten.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung, Reddit / @pabloxavez