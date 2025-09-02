PlayStation Plus: Diese 3 neuen Gratis-Spiele gibt es ab sofort für euch

Der August ist vorbei, der September steht in voller Montur bereit – und hat mit im Gepäck? Richtig: Die nächsten Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential, denn schließlich ist das eines der Kennzeichen für den jeweiligen Monatswechsel.

Die Betonung liegt in dem Fall auf Essential, denn erst einmal steht das günstigste Abo von Sonys-Gaming-Service im Fokus. Habt ihr dieses abonniert, könnt ihr euch ab sofort über einen netten Zuwachs eurer digitalen Bibliothek freuen. Was euch genau erwartet?

PlayStation Plus Essential: Die 3 neuen Gratis-Spiele im Überblick

Wie mittlerweile längst üblich gibt es im September erneut drei Gratis-Spiele im Rahmen von PlayStation Plus Essential. Natürlich könnt ihr auf diese auch dann zugreifen, wenn ihr eine der beiden teureren Stufen, Extra oder Premium, innehabt. Ihr müsst jedoch euer Abo stets aktiv halten, um den Zugriff auf die Titel zu behalten.

Jetzt aber Schluss mit dem Vorgeplänkel. Hier sind die Spiele, auf die ihr euch im September freuen dürft:

Psychonauts 2

Stardew Valley

Viewfinder

Das herausstechende Highlight in diesem Monat ist Stardew Valley, welches sich seit kurzem als „bestes Steam-Spiel aller Zeiten“ bezeichnen darf – zumindest laut Wertungen der Nutzer*innen. Falls ihr die Farming Sim bislang gemieden habt, solltet ihr sie jetzt auf jeden Fall nachholen. Denn nach unzähligen Updates bekommt ihr jetzt einen wahrlich herausragenden Genre-Vertreter, der mit Liebe zum Detail und unfassbar viel Inhalt besticht.

Lesetipp: Die besten PS5-Spiele, die ihr 2025 spielen könnt, findet ihr hier

Darüber hinaus könnt ihr euch über das sehr gute Psychonauts 2 freuen, welches mit kreativem Leveldesign und einer spannenden Story überzeugt. Darüber hinaus gibt es mit Viewfinder ein cooles Puzzle-Spiel, bei dem ihr viel mit Perspektive arbeiten müsst.

Wann gibt es die nächsten Gratis-Spiele?

Falls es euch schon im Controller-Finger juckt, könnt ihr euch seit dem 2. September 2025 ins PSN begeben und die vorgestellten Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential sowohl eurer Bibliothek hinzufügen, als auch herunterladen. Einmal aktiviert, könnt ihr jederzeit auf sie zugreifen, solange euer Abo aktiv ist.

Ist das aktuelle Angebot nichts für euch, müsst ihr euch nun ein wenig länger auf die nächste Fuhre gedulde. Für Premium und Extra erfolgt die Ankündigung der nächsten Gratis-Titel am 10. September, während die folgende Essentials-Lieferung für den Oktober bis zum 24. September 2025 auf sich Warten lässt. Ob das Abo für PlayStation Plus derweil das Geld wert, diskutieren Nutzer*innen an anderer Stelle.

Quelle: Pressemitteilung PlayStation