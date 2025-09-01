PlayStation Plus: Diese 3 neuen Gratis-Spiele gibt es ab morgen für euch

Der August ist vorbei, der September steht in voller Montur bereit – und hat mit im Gepäck? Richtig: Die nächsten Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential, denn schließlich ist das eines der Kennzeichen für den jeweiligen Monatswechsel.

Die Betonung liegt in dem Fall auf Essential, denn erst einmal steht das günstigste Abo von Sonys-Gaming-Service im Fokus. Habt ihr dieses abonniert, könnt ihr euch schon ab morgen über einen netten Zuwachs eurer digitalen Bibliothek freuen. Was euch genau erwartet?

PlayStation Plus Essential: Die 3 neuen Gratis-Spiele im Überblick

Wie mittlerweile längst üblich erwarten euch im September erneut drei Gratis-Spiele im Rahmen von PlayStation Plus Essential. Natürlich könnt ihr auf diese auch dann zugreifen, wenn ihr eine der beiden teureren Stufen, Extra oder Premium, innehabt. Ihr müsst jedoch euer Abo stets aktiv halten, um den Zugriff auf die Titel zu behalten.

Jetzt aber Schluss mit dem Vorgeplänkel. Hier sind die Spiele, auf die ihr euch im September freuen dürft:

Psychonauts 2

Stardew Valley

Viewfinder

Das herausstechende Highlight in diesem Monat ist Stardew Valley, welches sich seit kurzem als „bestes Steam-Spiel aller Zeiten“ bezeichnen darf – zumindest laut Wertungen der Nutzer*innen. Falls ihr die Farming Sim bislang gemieden habt, solltet ihr sie jetzt auf jeden Fall nachholen. Denn nach unzähligen Updates bekommt ihr jetzt einen wahrlich herausragenden Genre-Vertreter, der mit Liebe zum Detail und unfassbar viel Inhalt besticht.

Lesetipp: Die besten PS5-Spiele, die ihr 2025 spielen könnt, findet ihr hier

Darüber hinaus könnt ihr euch über das sehr gute Psychonauts 2 freuen, welches mit kreativem Leveldesign und einer spannenden Story überzeugt. Darüber hinaus gibt es mit Viewfinder ein cooles Puzzle-Spiel, bei dem ihr viel mit Perspektive arbeiten müsst.

Wann werden die Gratis-Spiele freigeschaltet?

Obwohl die Titel bereits angekündigt sind, müsst ihr euch aber noch ein paar Tage gedulden, ehe ihr loslegen könnt. Das neue Angebot für PlayStation Plus geht erst am 2. September live. Meist erfolgt der Wechsel im PSN zwischen 10 und 12 Uhr, sprich noch pünktlich vor Mittag.

Sofern ihr gerade erst euer Abo abgeschlossen habt, dann solltet ihr euch jetzt übrigens sputen. Nur noch wenige Stunden lang könnt ihr euch die PlayStation Plus-Spiele vom August sichern. Unter anderem wartet das düstere Soulslike Lies of P auf euch.

Quelle: Pressemitteilung PlayStation